¿Qué día cobra cada jubilado la prestación de ANSES? Foto: Freepik / ANSES.

En la segunda quincena de enero, miles de jubilados, pensionados y beneficiarios de distintas prestaciones sociales todavía esperan cobrar sus haberes. En ese marco, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) continúa avanzando con el calendario de pagos correspondiente al primer mes del 2026, que incluye un aumento del 2,74% para jubilados y pensionados que perciben el haber mínimo.

El organismo previsional dependiente del Ministerio de Capital Humano, que encabeza Sandra Pettovello, mantiene el pago del bono extraordinario de $70.000 destinado tanto a jubilados y pensionados de menores ingresos como a los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH).

El calendario de pagos de ANSES para enero 2026. Foto: anses

Este refuerzo busca compensar la pérdida del poder adquisitivo en un contexto de inflación todavía elevada.

Calendario de pagos de ANSES para enero 2026

Los jubilados y pensionados que superan el haber mínimo aguardan su turno de cobro, que se concretará en las próximas jornadas. Cabe recordar que ANSES organiza los pagos según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI), con el objetivo de evitar aglomeraciones en bancos y facilitar el acceso a las prestaciones.

El calendario de pagos para jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo comienza el viernes 23 de enero y se extiende hasta el miércoles 29. Las fechas son las siguientes:

DNI terminados en 0 y 1: viernes 23 de enero .

DNI terminados en 2 y 3: lunes 26 de enero .

DNI terminados en 4 y 5: martes 27 de enero .

DNI terminados en 6 y 7: miércoles 28 de enero .

DNI terminados en 8 y 9: jueves 29 de enero.

Por otra parte, un día antes del inicio del calendario para jubilados y pensionados que superan el haber mínimo, comenzará el pago de la Prestación por Desempleo, otro beneficio clave que administra ANSES.

Calendario de pagos de ANSES. Foto: ANSES

Prestación por Desempleo: fechas de cobro

DNI terminados en 0 y 1: jueves 22 de enero .

DNI terminados en 2 y 3: viernes 23 de enero .

DNI terminados en 4 y 5: lunes 26 de enero .

DNI terminados en 6 y 7: martes 27 de enero .

DNI terminados en 8 y 9: miércoles 28 de enero.

Así, ANSES completa el cronograma de pagos de enero, alcanzando a millones de personas en todo el país.