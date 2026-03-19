Una marca china de productos personales y de diseño llega a la Argentina:

Una marca china de productos personales y de diseño llega a la Argentina. Foto: Reuters (Maxim Shemetov)

La cadena china Miniso confirmó su desembarco en la Argentina con un ambicioso plan de expansión que contempla una inversión de US$50 millones y la apertura de 100 locales en los próximos cinco años. El proyecto podría generar entre 800 y 1.000 puestos de trabajo en el país.

La cadena china Miniso confirmó su desembarco en la Argentina con un ambicioso plan de expansión. Foto: Reuters (Maxim Shemetov)

Fundada en 2013 en Guangzhou, la compañía se especializa en productos personales, de diseño y para el hogar que suelen viralizarse en las redes sociales. Actualmente, opera en 112 países con más de 7.700 tiendas y cuenta con una base global superior a 1.000 millones de clientes.

¿Dónde abrirá el primer local oficial de Miniso y las otras sucursales?

El primer local oficial de la marca abrirá a fines de abril sobre la peatonal Florida, en pleno microcentro porteño. La estrategia comercial combinará tiendas a la calle en zonas de alto tránsito con presencia en shoppings y espacios de gran circulación, como aeropuertos. Los locales tendrán superficies que irán de 200 a 600 metros cuadrados.

Durante mayo, la compañía inaugurará su primer local en un centro comercial, dentro de DOT Baires Shopping, operado por IRSA. El espacio estará ubicado en la primera planta, junto al ingreso principal, contará con 500 metros cuadrados y funcionará como tienda insignia de la marca en el país. Las obras ya comenzaron y la apertura está prevista para el próximo mes.

El primer local oficial de la marca abrirá a fines de abril sobre la peatonal Florida, en pleno microcentro porteño. Foto: Reuters (Maxim Shemetov)

Además, está prevista otra sucursal en Unicenter Shopping. Desde Cencosud (grupo que administra el centro comercial) indicaron que el contrato aún no fue firmado, aunque en el tercer nivel del shopping ya se prepara el espacio y un cartel anticipa la llegada de la cadena.

La compañía adelantó que entre tres y cuatro locales serán tiendas bandera, con mayor superficie y una estética diferenciada inspirada en sus sucursales de Madrid, París, Nueva York y Ciudad de México. La tienda modelo prevista para Argentina será la primera de este tipo en América Latina e incluirá zonas temáticas por categoría y más de 5.000 productos, además de colecciones de licencias internacionales.

La estrategia comercial de Miniso, la empresa china que desembarca en la Argentina

Miniso busca renovar mensualmente la oferta, manteniendo al mismo tiempo líneas permanentes muy demandadas por los clientes. En su catálogo también se destacan productos con licencias oficiales de franquicias como: Barbie, Disney, Harry Potter, Lilo & Sticht, Marvel, Pokemón, Sanrio (creadora de Hello Kitty), y Snoopy, entre otras.

La tienda modelo prevista para Argentina será la primera de este tipo en América Latina e incluirá zonas temáticas por categoría. Foto: Reuters (Maxim Shemetov)

Durante el primer año, las aperturas se concentrarán en la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense. A partir del segundo año, el plan prevé una expansión progresiva hacia otras ciudades del país, con prioridad en las principales plazas comerciales.

Con este desembarco, la compañía busca instalar una categoría propia en el mercado local, al considerar que no existe un modelo equivalente en la Argentina. Su estrategia apunta especialmente a consumidores jóvenes y a quienes buscan productos de diseño, funcionales y en tendencia a precios accesibles.