Vaca Muerta. Foto: NA

El recrudecimiento del conflicto en Medio Oriente reconfiguró el tablero energético mundial y Argentina emerge como uno de los protagonistas inesperados. El salto en los precios internacionales del crudo y el gas, sumado a la consolidación de la producción local, llevó al Gobierno y a consultoras privadas a recalcular el potencial exportador del país para la próxima década.

Aunque el Ministerio de Economía mantiene una base “conservadora” de US$ 10.000 millones en exportaciones netas para 2026 -un 20% más que el año anterior-, el mercado ya maneja cifras mucho más ambiciosas. Según un informe de la consultora Economía y Energía (E&E), el escenario varía drásticamente según el precio del barril de Brent:

Escenario Base (Brent a US$ 80): exportaciones por US$ 13.478 millones.

Escenario Alto (Brent a US$ 100): ventas al mundo por US$ 16.820 millones.

Escenario de Máxima (Brent a US$ 120): las exportaciones superarían los US$ 20.000 millones, con un superávit sectorial de US$ 14.522 millones.

Vaca Muerta. Foto: NA

Incluso el Fondo Monetario Internacional (FMI) dio el visto bueno a este desempeño, ya que señaló que Argentina “ha resistido este shock relativamente bien hasta ahora, especialmente dado que ahora es un exportador neto de energía”.

Para que estos números se vuelvan realidad, la infraestructura debe acompañar el ritmo de Vaca Muerta. Bajo el amparo del RIGI, las principales operadoras ya presentaron planes multimillonarios:

Tecpetrol (Grupo Techint): desembolsará US$ 2.400 millones en el área Los Toldos II Este. Pampa Energía: solicitó la adhesión por US$ 4.500 millones para ampliar Rincón de Aranda. GeoPark: analiza inversiones por US$ 1.000 millones en Puesto Silva Oeste y Loma Jarillosa.

Nueva crisis del petróleo Foto: Foto generada con IA

A pesar del optimismo, la ventana de oportunidad tiene un límite físico: la capacidad de transporte. Proyectos estratégicos como el sistema Vaca Muerta Oil Sur (VMOS) son vitales para evacuar el crudo hacia el Atlántico.

En cuanto al gas, el proyecto Argentina LNG, liderado por YPF, y la iniciativa Southern Energy, buscan transformar el excedente en Gas Natural Licuado para el mercado global hacia fines de 2027. Cabe destacar que tienen que darse muchos factores para que Argentina capitalice plenamente su rol como potencia energética regional, pero podría darse si se destraban estos nudos logísticos.

Las alternativas que le quedan al Gobierno tras la suspensión de la Reforma Laboral: ¿qué estrategias podría tomar?

El entusiasmo inicial por la aprobación legislativa dio paso a la preocupación en la interna del oficialismo, que reconoce que esperaban una judicialización del paquete de reformas, aunque no con el nivel de contundencia que evidenciaron algunos jueces. En ese sentido, el fallo del magistrado Raúl Horacio Ojeda, que le dio un freno a la aplicación de la ley luego del planteo de la Confederación General del Trabajo (CGT), prendió las alarmas en el Gobierno y en determinados grupos empresariales.

Marcha de la CGT a Tribunales en contra de la reforma laboral. Foto: NA

Frente a este panorama, el Gobierno buscará apelar las resoluciones y aguarda que la revisión en la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo pueda revertir los fallos. Empero, reconocen que el resultado es incierto y que dependerá de la sala que decida intervenir. Por esto, ya empieza a tomar fuerza una estrategia alternativa, que es la de intentar que las causas migren al fuero contencioso administrativo, que se lo considera afín a la postura del oficialismo. Con esta maniobra se podría modificar el rumbo del conflicto judicial.