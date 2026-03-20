ANSES Foto: Foto generada con IA

Este viernes 20 de marzo, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) continúa con su cronograma de pagos del mes, un dato clave para jubilados, pensionados y titulares de programas sociales que dependen día a día de esta acreditación. En un contexto de aumentos, actualizaciones y cambios en el sistema previsional, conocer qué se cobra hoy, quiénes están habilitados y cómo verificar la fecha exacta de pago se volvió fundamental para millones de personas.

A continuación, el detalle completo del calendario actualizado, los requisitos, montos estimados y las formas de consultar la próxima fecha de cobro.

¿Qué beneficios paga ANSES este viernes 20 de marzo?

Este día se acreditan haberes correspondientes a:

Jubilaciones y Pensiones del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) según terminación de DNI.

Asignación Universal por Hijo (AUH) .

Asignación por Embarazo (AUE) .

Asignaciones Familiares .

Asignación por Prenatal y Maternidad (según cronograma vigente).

El orden definido por ANSES busca que cada grupo cobre en días determinados para evitar demoras y descongestionar bancos, especialmente para los adultos mayores.

Cobro en ANSES Foto: Foto generada con IA

Jubilaciones y Pensiones: quiénes cobran hoy

Los jubilados y pensionados que cobran la mínima reciben sus haberes según el número final de su Documento Nacional de Identidad. Este viernes 20, la acreditación corresponde a quienes tienen DNI terminado en X (no incluyo datos del artículo original; completa tú si lo sabes).

Recordá que los titulares pueden cobrar:

En cajeros automáticos , sin necesidad de ir por ventanilla.

En ventanilla , solo en la fecha asignada en el calendario.

Con tarjeta de débito, como cualquier operación bancaria.

AUH y Asignaciones: quiénes reciben el pago este viernes

Los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) continúan su calendario de acreditaciones. El beneficio se deposita según la finalización del DNI, y este viernes cobran quienes correspondan por número de documento.

Lo mismo aplica para:

Asignación Universal por Embarazo (AUE)

Asignaciones Familiares

Estos pagos también se acreditan directamente en la cuenta bancaria del titular, que puede consultar el saldo desde el home banking o cajero automático.

ANSES Foto: Foto generada con IA

Montos actualizados: cuánto se cobra en marzo

Durante marzo rigen los valores actualizados según la movilidad previsional. Si bien los montos definitivos varían por tipo de beneficio y composición familiar, se pagan:

Jubilación mínima ajustada

AUH y AUE con actualización vigente

Asignaciones familiares con incrementos según el nuevo esquema

Si necesitás saber el monto exacto que te corresponde, podés usar la app Mi ANSES o ingresar con CUIL y Clave de la Seguridad Social.

Cómo consultar tu próxima fecha de cobro

ANSES ofrece varias formas rápidas para saber cuándo te toca cobrar:

Consultar online

Ingresando a mi ANSES (www.anses.gob.ar) con CUIL + Clave.

Teléfono

Llamá al 130, la línea gratuita de ANSES.

App Mi ANSES

Disponible para Android e iOS.

Calendarios oficiales

En la sección “Calendario de pagos” del sitio web.

¿Qué pasa si no cobré en mi fecha asignada?

Si por alguna razón no te presentaste o el banco no liberó el dinero, ANSES mantiene los haberes disponibles por un tiempo determinado. Pasado ese período, el beneficiario debe solicitar una reapertura del pago.

El calendario de ANSES para este viernes 20 de marzo incluye pagos claves para jubilados, titulares de AUH, AUE y asignaciones. Mantenerse informado evita demoras, permite planificar gastos y garantiza que cada beneficiario acceda a su dinero sin complicaciones.