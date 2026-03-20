Bicicletería "Madrid" Foto: -

La histórica bicicletería “Madrid” anunció el cierre definitivo de su local en Mar del Plata como consecuencia de la crisis económica que enfrenta. Acompañó una tradición familiar de generaciones enteras de marplatenses. Los dueños se despidieron por redes sociales contando la dificultad que les generaba sostener el emprendimiento en el actual contexto económico.

El empeoramiento de la economía en los últimos meses terminó de dejar sin margen a un emprendimiento familiar que, durante años, había logrado superar distintas crisis. La caída del consumo y el fuerte aumento de los costos operativos golpearon de lleno a estos negocios tradicionales, que dependen casi exclusivamente de la demanda diaria.

Bicicletería Foto: El destape web

Qué dijeron los dueños de la bicicletería

En un mensaje en redes sociales, los dueños comentaron: “Tras tantos años de felicidad haciendo disfrutar a niños y no tan niños, hemos decidido cerrar nuestras puertas para siempre”.

Recordaron los momentos compartidos con los clientes. La bicicletería fue, durante muchos años, un lugar de encuentro para familias, turistas y residentes de Mar del Plata, quienes hallaban allí una alternativa de entretenimiento accesible.

La historia del negocio se remonta al abuelo Miguel, continuó con su hijo, conocido como “Tito Madrid”, y llegó hasta su nieto, quien hoy se despide del legado familiar. “Ellos nos inculcaron el amor por esta profesión”, expresó. Con el paso de los años, el local ofreció alquiler de sulkys, autitos, kartings y bicicletas, y se consolidó como un clásico de Plaza Mitre.

En su despedida, la familia agradeció a quienes formaron parte de su historia: “Queremos agradecer a todos esos clientes que han pasado por nuestra bicicletería dándonos la oportunidad de llenar de dicha nuestros corazones y los de tantos niños”.

Javier Milei. Foto: Presidencia

El cierre de la “Madrid” marca la pérdida de un comercio histórico y, al mismo tiempo, expone un escenario más amplio que afecta a pequeñas y medianas empresas en todo el país. “Gracias, gracias, gracias. Les estaremos eternamente agradecidos por confiar en nosotros durante tantísimos años. Hasta siempre”, concluyeron.