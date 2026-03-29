ANSES activa reintegros para jubilados: cómo recuperar hasta $35.000 antes del 31 de marzo y cuál es el requisito clave
Jubilados y pensionados pueden recibir reintegros y descuentos en miles de comercios adheridos, siempre que usen la tarjeta de débito asociada a ANSES.
En un contexto de inflación persistente y ajustes constantes en el bolsillo, ANSES vuelve a poner en marcha un beneficio muy valorado por jubilados y pensionados. Se trata de un sistema de reintegros y descuentos automáticos que estará disponible hasta el 31 de marzo, pero solo para quienes cumplan con una modalidad de pago específica.
El programa busca reforzar el poder de compra en consumos esenciales como alimentos, medicamentos y productos de uso diario, y puede representar un alivio económico concreto sin necesidad de realizar trámites. Sin embargo, muchos beneficiarios desconocen cómo acceder o pierden el reintegro por no cumplir el requisito central.
El beneficio que muchos jubilados todavía no están aprovechando
A través del esquema denominado Beneficios ANSES, el organismo otorga reintegros directos y descuentos en más de 7.000 comercios adheridos en todo el país. Estos incluyen supermercados, farmacias, estaciones de servicio y comercios de cercanía, rubros donde el gasto mensual suele ser más alto.
El tope de devolución puede alcanzar hasta $35.000, dependiendo del comercio, la entidad bancaria y el volumen de compras realizadas durante el mes. El reintegro no se entrega en efectivo, sino que se deposita directamente en la cuenta bancaria del titular, generalmente dentro de los días posteriores a la compra.
El requisito clave para recibir el reintegro de ANSES
El acceso al beneficio tiene una condición fundamental: pagar con la tarjeta de débito asociada al cobro de la jubilación o pensión.
No sirven pagos en efectivo, tarjetas de crédito ni billeteras virtuales independientes. El sistema reconoce automáticamente el consumo cuando se utiliza la tarjeta de débito vinculada a la cuenta donde se perciben los haberes previsionales.
Este punto es clave, ya que muchos jubilados realizan compras habituales, pero pierden el reintegro por usar otro medio de pago. Cumplido este requisito, no hace falta inscripción ni gestión previa.
Cómo funciona el reintegro y cuándo se acredita
El mecanismo es simple y automático:
- El jubilado realiza la compra en un comercio adherido
- Paga con la tarjeta de débito ANSES
- El descuento puede aplicarse en línea o como devolución posterior
- El reintegro se acredita en la cuenta bancaria en los días siguientes
Los porcentajes de reintegro varían según el comercio y el rubro, pero suelen oscilar entre 10% y 20%, con topes mensuales definidos.
A quiénes alcanza el beneficio
El programa no es exclusivo de jubilados. También pueden acceder:
- Pensionados
- Titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH)
- Beneficiarios de Pensiones No Contributivas
- Personas que cobran la Prestación por Desempleo
En todos los casos, la condición es la misma: utilizar la tarjeta de débito del cobro ANSES.
Por qué el 31 de marzo es una fecha clave
Si bien el programa continúa activo, los reintegros correspondientes a este período solo se garantizan hasta el 31 de marzo. Las compras realizadas antes de esa fecha permitirán acumular devoluciones dentro del tope mensual vigente.
Por eso, especialistas recomiendan anticipar compras esenciales, especialmente en supermercados o farmacias, para maximizar el beneficio antes del cierre del mes.
Un refuerzo silencioso que impacta en el bolsillo
A diferencia de bonos o aumentos que llegan con fechas fijas, este beneficio funciona como un ahorro indirecto, pero constante. Mes a mes, puede representar varios miles de pesos que vuelven al bolsillo del jubilado sin trámites ni gestiones extras.
Para muchos beneficiarios, el problema no es la falta del beneficio, sino el desconocimiento del requisito principal. Usar la tarjeta correcta puede marcar la diferencia entre pagar de más o recuperar parte del gasto.