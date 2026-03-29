Jubilados Foto: Foto generada con IA

En un contexto de inflación persistente y ajustes constantes en el bolsillo, ANSES vuelve a poner en marcha un beneficio muy valorado por jubilados y pensionados. Se trata de un sistema de reintegros y descuentos automáticos que estará disponible hasta el 31 de marzo, pero solo para quienes cumplan con una modalidad de pago específica.

El programa busca reforzar el poder de compra en consumos esenciales como alimentos, medicamentos y productos de uso diario, y puede representar un alivio económico concreto sin necesidad de realizar trámites. Sin embargo, muchos beneficiarios desconocen cómo acceder o pierden el reintegro por no cumplir el requisito central.

Trámite para jubilados Foto: Foto generada con IA

El beneficio que muchos jubilados todavía no están aprovechando

A través del esquema denominado Beneficios ANSES, el organismo otorga reintegros directos y descuentos en más de 7.000 comercios adheridos en todo el país. Estos incluyen supermercados, farmacias, estaciones de servicio y comercios de cercanía, rubros donde el gasto mensual suele ser más alto.

El tope de devolución puede alcanzar hasta $35.000, dependiendo del comercio, la entidad bancaria y el volumen de compras realizadas durante el mes. El reintegro no se entrega en efectivo, sino que se deposita directamente en la cuenta bancaria del titular, generalmente dentro de los días posteriores a la compra.

El requisito clave para recibir el reintegro de ANSES

El acceso al beneficio tiene una condición fundamental: pagar con la tarjeta de débito asociada al cobro de la jubilación o pensión.

No sirven pagos en efectivo, tarjetas de crédito ni billeteras virtuales independientes. El sistema reconoce automáticamente el consumo cuando se utiliza la tarjeta de débito vinculada a la cuenta donde se perciben los haberes previsionales.

Este punto es clave, ya que muchos jubilados realizan compras habituales, pero pierden el reintegro por usar otro medio de pago. Cumplido este requisito, no hace falta inscripción ni gestión previa.

Jubilados ANSES Foto: Foto generada con IA

Cómo funciona el reintegro y cuándo se acredita

El mecanismo es simple y automático:

El jubilado realiza la compra en un comercio adherido

Paga con la tarjeta de débito ANSES

El descuento puede aplicarse en línea o como devolución posterior

El reintegro se acredita en la cuenta bancaria en los días siguientes

Los porcentajes de reintegro varían según el comercio y el rubro, pero suelen oscilar entre 10% y 20%, con topes mensuales definidos.

A quiénes alcanza el beneficio

El programa no es exclusivo de jubilados. También pueden acceder:

Pensionados

Titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH)

Beneficiarios de Pensiones No Contributivas

Personas que cobran la Prestación por Desempleo

En todos los casos, la condición es la misma: utilizar la tarjeta de débito del cobro ANSES.

Por qué el 31 de marzo es una fecha clave

Si bien el programa continúa activo, los reintegros correspondientes a este período solo se garantizan hasta el 31 de marzo. Las compras realizadas antes de esa fecha permitirán acumular devoluciones dentro del tope mensual vigente.

Por eso, especialistas recomiendan anticipar compras esenciales, especialmente en supermercados o farmacias, para maximizar el beneficio antes del cierre del mes.

Un refuerzo silencioso que impacta en el bolsillo

A diferencia de bonos o aumentos que llegan con fechas fijas, este beneficio funciona como un ahorro indirecto, pero constante. Mes a mes, puede representar varios miles de pesos que vuelven al bolsillo del jubilado sin trámites ni gestiones extras.

Para muchos beneficiarios, el problema no es la falta del beneficio, sino el desconocimiento del requisito principal. Usar la tarjeta correcta puede marcar la diferencia entre pagar de más o recuperar parte del gasto.