El lunes llegará a la Argentina un barco que transporta más de 5.000 autos híbridos y eléctricos. El navío chino se transforma en una insignia de la política de apertura de las importaciones de la gestión de Javier Milei.

Se trata del buque de la automotriz BYD, que entrará a la terminal TZ1 del puerto de Zárate, y llegará el domingo a última hora para comenzar la descarga de autos al día siguiente.

Una de las novedades, más allá del volumen récord de de automóviles, es que se trata del primer arribo de un buque perteneciente a la compañía china BYD. La empresa irrumpió en el mercado argentino con coches eléctricos e híbridos a un precio competitivo y un estándar de calidad alto, y se posicionó rápidamente como una de las propuestas más seductoras para los consumidores locales.

El hecho de que el barco sea propiedad de la empresa automotriz también es revolucionario, ya que no necesita depender de terceros para organizar la logística de su expansión internacional.

La capacidad de evitar intermediarios y el costo variable de los fletes es un factor fundamental. La misma problemática causó gran revuelo durante la pandemia, ya que complicaron la distribución de vehículos y aumentaron los costos de manera gravitante en los primeros dos años de pospandemia.

La noticia está enmarcada en el cupo total de 50.000 unidades anuales que entran bajo un régimen especial.

La apertura irrestricta de importación de automóviles que propició el Gobierno de Javier Milei generó el interés de la industria automotriz asiática para expandir su presencia en nuevos mercados, a los que, hasta 2023, podía llegar con pocas unidades por las restricciones en la política importadora y los altos aranceles.

Lo que terminó de convencer a los empresarios chinos de realizar la inversión fue el cupo de 50.000 autos por año que no pagan arancel del 35% de importación extrazona por ser automóviles híbridos y eléctricos con un precio menor a US$16.000 FOB (libre de impuestos y costos) en puerto de salida. El programa, organizado por el Gobierno, se extenderá hasta 2029 inclusive, lo que permitirá que ingresen al país 250.000 autos exentos del gravamen.

El antecedente en Brasil

El antecedente más cercano y comparable con la operatoria china ocurrió en Brasil, donde uno de los barcos de la misma empresa asiática descargó más de 5.400 autos en el puerto de Suape, en el estado de Pernambuco, en mayo del año pasado.

En el caso brasileño, el barco transportador fue el BYD Explorer 1, otro buque de 199,9 metros de eslora, y realizó la descarga, mientras que, en paralelo, la empresa empezó a ensamblar vehículos en Brasil.