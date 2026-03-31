Tucumán avanza en el negocio cafetero Foto: Foto generada con IA

Durante décadas, Argentina fue reconocida como un gran consumidor de café, pero no como un país productor. Esa realidad comenzó a cambiar en silencio desde el norte del país. Tucumán, una provincia históricamente asociada a la caña de azúcar y los cítricos, avanza ahora hacia un nuevo escenario productivo: el nacimiento de un café con sello de origen argentino, capaz de competir en segmentos de calidad y abrir una cadena de valor hasta ahora inexistente.

Lo que comenzó como una prueba agronómica hoy se consolida como una oportunidad estratégica para diversificar la matriz agroindustrial, generar empleo local y reducir la dependencia de importaciones. El paso reciente marca un punto de inflexión: el café tucumano dejó de ser experimental para convertirse en un proyecto productivo con identidad propia y respaldo técnico.

Del ensayo al potencial productivo

Las primeras plantaciones surgieron a partir de estudios que evaluaron la adaptación del cultivo a las condiciones agroclimáticas del noroeste argentino. El clima subtropical, la diversidad de alturas y la calidad de los suelos jugaron un rol clave. Contra los pronósticos más conservadores, los resultados fueron positivos: los granos alcanzaron un perfil sensorial competitivo, con buen cuerpo, equilibrio y aromas persistentes.

La validación no fue solo local. Análisis técnicos y catas especializadas permitieron confirmar que el café producido en Tucumán cumple con estándares exigentes, lo que lo posiciona dentro del universo de cafés de especialidad. Este aval marca un antes y un después para una actividad que, hasta hace poco, parecía inviable en el país.

Plantación de café Foto: REUTERS

Articulación público-privada: una clave del proyecto

Uno de los factores determinantes del avance fue el trabajo conjunto entre el sector público y privado. La articulación entre el Instituto de Desarrollo Productivo (IDEP) de Tucumán y la empresa Cabrales aportó conocimiento técnico, seguimiento agronómico y experiencia industrial. La iniciativa incluyó capacitación a productores, análisis de variedades y acompañamiento en cada etapa del proceso, desde la plantación hasta la evaluación del grano.

Este modelo permitió reducir riesgos, acelerar aprendizajes y sentar las bases de una nueva cadena productiva. Para los productores locales, el café aparece como un cultivo intensivo en mano de obra, con potencial para generar ingresos sostenidos y valor agregado en origen.

Impacto económico y sustitución de importaciones

Argentina importa la totalidad del café que consume, con un gasto anual elevado que se destina principalmente a mercados tradicionales como Brasil, Colombia y Vietnam. En ese contexto, el desarrollo de una producción local —aunque inicialmente acotada— representa una oportunidad concreta para sustituir importaciones y fortalecer el mercado interno.

A mediano plazo, el objetivo no se limita solo al consumo local. El perfil sensorial logrado abre la puerta a nichos de alto valor, donde el origen, el terroir y la historia del producto son factores decisivos. El café tucumano podría transformarse en una marca distintiva del agro argentino, sumándose a otras producciones regionales con identidad consolidada.

Un nuevo capítulo para el agro argentino

Más allá del café, el proyecto refleja un cambio de paradigma. La reconversión productiva, la búsqueda de nuevos cultivos y la adaptación al contexto climático global forman parte de una agenda cada vez más relevante para el sector agroindustrial. Tucumán se posiciona así como un laboratorio de innovación, demostrando que es posible ampliar fronteras productivas con planificación y conocimiento.

Si los avances se sostienen, el café argentino dejará de ser una curiosidad para convertirse en una realidad productiva. El desafío ahora es escalar, mantener la calidad y construir una identidad que trascienda fronteras.

Lo que está en juego no es solo una nueva bebida en la taza, sino la posibilidad de que Argentina se sume, por primera vez, al mapa de los países productores de café con origen propio.