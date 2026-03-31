Estación de servicio; combustible; nafta. Foto: Unsplash.

El precio de los combustibles volverá a subir a partir del 1° de abril y la noticia generó un efecto inmediato en todo el país: largas filas de automovilistas en estaciones de servicio, especialmente en las grandes ciudades. Conductores particulares, trabajadores del transporte y usuarios de aplicaciones de movilidad se acercaron antes del cambio de mes para cargar antes del ajuste, en un contexto donde cada aumento golpea de lleno al consumo diario.

La suba, que se verá reflejada tanto en la nafta como en el gasoil, responde a una combinación de factores que vienen presionando sobre los valores del sector energético y que se traducen, una vez más, en un nuevo incremento para los usuarios finales.

Por qué vuelve a subir el combustible en Argentina

El aumento programado para abril está vinculado a la actualización de impuestos, el impacto del precio internacional del petróleo, el deslizamiento del tipo de cambio y la política de recomposición gradual de valores que impulsa el Gobierno para reducir el atraso en los combustibles.

Desde el sector explican que durante años los precios quedaron por debajo de los costos reales, y ahora las petroleras buscan cerrar esa brecha. Esto provoca que los ajustes sean frecuentes y consecutivos, algo que preocupa especialmente a quienes dependen del vehículo para trabajar.

Si bien el porcentaje final puede variar según la compañía y la región, se espera que el aumento tenga un impacto visible en naftas súper, premium y gasoil, con variaciones que podrían sentirse más fuerte en zonas del interior.

Sorteo de nafta gratis por 10 años. Foto: NA/Claudio Fanchi

Colas en estaciones: una imagen que se repite

Durante las últimas horas de marzo, numerosas estaciones de servicio registraron demoras, filas extensas y mayor demanda, un fenómeno que ya se volvió habitual cada vez que se anuncia una suba inminente.

“Prefiero perder tiempo ahora antes que pagar más mañana”, fue una de las frases más repetidas entre los conductores que aguardaban su turno para cargar. En algunos casos, la espera superó los 20 minutos, especialmente en horarios pico.

Los operadores confirmaron un pico de ventas previo al aumento, aunque aclaran que se trata de una reacción coyuntural que luego suele compensarse con una caída en los días posteriores.

Cuánto impacta el aumento en el bolsillo

El nuevo ajuste vuelve a tensionar el presupuesto de las familias. Para quienes usan el auto a diario, llenar el tanque puede representar un gasto cada vez más difícil de afrontar, mientras que en el caso del gasoil, el impacto se derrama de forma indirecta sobre el precio de alimentos y servicios.

Transportistas, taxistas y repartidores advierten que los costos operativos siguen creciendo y muchos evalúan trasladar ese incremento a las tarifas, lo que podría generar un efecto en cadena sobre la inflación.

Qué puede pasar en los próximos meses

Según analistas del sector, el comportamiento del combustible seguirá atado a variables externas e internas. Si el precio del crudo internacional se mantiene elevado y continúan las actualizaciones impositivas, no se descartan nuevos ajustes más adelante.

Además, el consumo de combustibles viene mostrando signos de desaceleración, algo que podría profundizarse si los aumentos continúan y el poder adquisitivo no logra recuperarse.

Venta de nafta

Recomendaciones para los automovilistas

Ante este escenario, especialistas aconsejan:

Planificar cargas para evitar compras de urgencia

Comparar precios entre estaciones

Optimizar el uso del vehículo para reducir el consumo

Mantener una conducción eficiente

El aumento de la nafta vuelve a ser una señal clara de un contexto económico en tensión, donde cada movimiento en los surtidores se siente de inmediato en la calle. Abril comienza con precios más altos, preocupación y un interrogante abierto sobre cuánto más puede resistir el bolsillo argentino.