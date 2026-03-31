Tres claves que todo jubilado de ANSES debe saber sobre abril:

Claves para jubilados ANSES Foto: Foto generada con IA

Abril llega con novedades importantes para millones de jubilados y pensionados de la Argentina. La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) oficializó un nuevo aumento en los haberes, confirmó la continuidad del bono extraordinario de $70.000 y difundió el calendario completo de pagos para todo el mes. Estos tres puntos concentran la mayor atención de los beneficiarios y son fundamentales para planificar los ingresos del cuarto mes del año.

En un contexto económico atravesado por la inflación, cada ajuste y refuerzo tiene un impacto directo en el poder adquisitivo de los adultos mayores. A continuación, el detalle completo de lo que hay que saber para abril.

Aumento de jubilaciones: cuánto suben los haberes en abril

Según lo establecido por la fórmula de movilidad vigente, las jubilaciones y pensiones de ANSES reciben en abril un incremento del 2,9%, calculado en base a la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC).

Con esta suba:

La jubilación mínima pasa a $380.319,31

La jubilación máxima se fija en $2.559.188,81

Este aumento se aplica de manera automática, sin necesidad de realizar trámites adicionales, y alcanza a jubilados, pensionados y beneficiarios de otras prestaciones previsionales.

Jubilados en abril Foto: Foto generada con IA

Bono extraordinario de $70.000: quiénes lo cobran y cómo se paga

Uno de los puntos más relevantes del mes es la confirmación del bono extraordinario de $70.000, que el Gobierno decidió mantener para reforzar los ingresos más bajos del sistema previsional.

El refuerzo se paga de la siguiente manera:

Jubilados y pensionados que cobran la mínima reciben el bono completo.

Quienes superan la mínima acceden a un bono proporcional, con el objetivo de que ningún beneficiario cobre menos de $450.319,31 en total durante abril.

Este esquema también alcanza a titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y Pensiones No Contributivas, aunque los montos varían según el tipo de prestación.

Calendario de pagos ANSES abril: cuándo cobra cada jubilado

ANSES organizó el calendario de pagos de abril según la terminación del DNI, como es habitual. Las fechas se extienden desde la segunda semana del mes hasta los últimos días.

Jubilados y pensionados con haberes mínimos

DNI 0: 10 de abril

DNI 1: 13 de abril

DNI 2: 14 de abril

DNI 3: 15 de abril

DNI 4: 16 de abril

DNI 5: 17 de abril

DNI 6: 20 de abril

DNI 7: 21 de abril

DNI 8: 22 de abril

DNI 9: 23 de abril

Jubilados que superan el haber mínimo

DNI 0 y 1: 24 de abril

DNI 2 y 3: 27 de abril

DNI 4 y 5: 28 de abril

DNI 6 y 7: 29 de abril

DNI 8 y 9: 30 de abril

Las fechas incluyen tanto el haber mensual como el bono correspondiente, en caso de aplicarse.

ANSES Foto: Foto generada con IA

Un dato clave: cómo impacta abril en los ingresos

Con aumento y bono, abril se convierte en uno de los meses mejor posicionados del año en términos nominales para los jubilados de la mínima, aunque la evolución de los precios seguirá siendo determinante en el poder de compra real.

ANSES recomienda consultar los recibos de haber a través de Mi ANSES para verificar los montos exactos y evitar confusiones.