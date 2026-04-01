Cuánto cuesta el trámite para ser italiano Foto: Foto generada con IA

El costo para tramitar la ciudadanía italiana volvió a ser uno de los temas más buscados por descendientes de italianos en Argentina y América Latina. En abril de 2026, los valores oficiales se actualizaron nuevamente por el ajuste trimestral del euro consular, y además siguen vigentes los cambios introducidos por la Ley de Presupuesto italiana 2026, que modificó algunas tasas específicas. Saber cuánto sale realmente iniciar el trámite hoy es clave para planificar sin sorpresas.

El costo base oficial del trámite en abril de 2026

Para quienes solicitan el reconocimiento de la ciudadanía italiana por descendencia (iure sanguinis) a través de un consulado italiano, el valor principal sigue siendo la tasa administrativa de 600 euros, este monto ronda $996.700 aproximadamente, por cada solicitante mayor de edad. Este monto surge de la Ley de Presupuesto 2025 y continúa vigente durante 2026, tanto para trámites en consulados como para solicitudes presentadas en Italia.

En Argentina, ese importe se paga en pesos al tipo de cambio consular, que se actualiza cada trimestre. Desde el 1 de abril de 2026 rigen las tarifas correspondientes al segundo trimestre del año, según el Consulado General de Italia en Buenos Aires.

En términos prácticos, esto significa que el trámite supera el millón de pesos argentinos por persona solo en concepto de tasa oficial, dependiendo del euro consular vigente en abril.

Otros aranceles consulares que se pagan durante el proceso

Además de la tasa principal, el trámite de ciudadanía italiana incluye otros costos obligatorios, como:

Copias integrales de actas de estado civil

Certificados de ciudadanía

Inscripciones tardías o rectificaciones de datos

Estos aranceles se cobran en euros y se convierten al valor consular del trimestre correspondiente. Los montos exactos están publicados y actualizados por cada consulado italiano.

Aunque individualmente son importes menores, en conjunto pueden representar un gasto adicional relevante dentro del presupuesto total del trámite.

Ciudadanía italiana para hijos menores: cuándo es gratuita en 2026

Uno de los cambios más importantes que siguen vigentes en abril de 2026 es la eliminación de la tasa de 250 euros para un trámite puntual:la adquisición de ciudadanía italiana por beneficio de ley para hijos menores, cuando al menos uno de los padres es ciudadano italiano por nacimiento.

Desde el 1 de enero de 2026, este procedimiento es gratuito, siempre que se presente dentro de los nuevos plazos ampliados por la Ley de Presupuesto 2026.Es clave remarcar que esta exención no se aplica a los trámites de reconstrucción de ciudadanía por descendencia en adultos.

Pasaporte italiano. Foto: NA.

Trámite de ciudadanía en Italia: ¿cuesta menos?

Realizar el trámite directamente en un comune italiano no elimina el costo principal.Los municipios están habilitados a cobrar un contributo administrativo de hasta 600 euros por solicitante mayor de edad, exactamente el mismo tope que en los consulados.

Además, muchos comunes aplican tasas adicionales por:

Búsquedas de actas históricas

Certificados de más de 100 años

Derecho de urgencia o gestión administrativa

Por eso, aunque algunos gastos cambian, el costo total no siempre es menor.

Gastos no oficiales que encarecen el trámite

Más allá de las tasas oficiales, quienes inician la ciudadanía italiana en 2026 deben considerar gastos extra que no dependen del consulado:

Traducciones oficiales al italiano

Apostillas internacionales

Rectificaciones judiciales o administrativas

Honorarios de gestores o abogados (si se contratan)

Estos costos varían según cada caso, pero suelen representar una parte importante del presupuesto final, incluso superando la tasa consular.

Este pasaporte es considerado como uno de los más importantes del mundo Foto: Grok

¿Volverá a aumentar el costo de la ciudadanía italiana en 2026?

Las tarifas consulares italianas se ajustan cada tres meses según el euro consular definido por el Ministerio de Asuntos Exteriores de Italia.Esto significa que el valor en pesos puede subir o bajar nuevamente en julio de 2026, independientemente de la inflación local.

En resumen: cuánto sale la ciudadanía italiana en abril de 2026

En abril de 2026, tramitar la ciudadanía italiana no es barato, pero sigue siendo un derecho vigente para millones de descendientes.Solo la tasa oficial alcanza el equivalente a 600 euros, con valores en pesos que superan ampliamente el millón por persona, a lo que se suman gastos administrativos y documentales.

Planificar con información actualizada y distinguir qué costos son obligatorios y cuáles opcionales es la clave para evitar errores y demoras en uno de los trámites más importantes para quienes buscan el pasaporte europeo.