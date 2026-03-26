Cuenta DNI se puede disfrutar en el receso invernal Foto: Banco Provincia

Cuenta DNI renovó uno de sus beneficios más utilizados y modificó la forma en que se aplican los descuentos en comercios de cercanía, con el objetivo de que más usuarios puedan aprovechar el ahorro semanal.

Durante este mes, la billetera digital de Banco Provincia mantiene una promoción especial en comercios de barrio —incluidas carnicerías, granjas y pescaderías— que ahora estará disponible durante cinco días, con un tope de reintegro semanal de $5.000.

Con este cambio, quienes usan Cuenta DNI cuentan con más jornadas para distribuir sus compras y así llegar con mayor facilidad al límite de descuento permitido cada semana.

Ofertas en marzo Foto: Banco Provincia

Cuenta DNI: ¿cuáles son los nuevos días para el descuento en comercios de cercanía?

El beneficio en comercios barriales además se puede combinar con otras promociones vigentes dentro del esquema mensual.

Lunes y martes: descuentos en librerías

Miércoles y jueves: promociones en farmacias y perfumerías

Cinco días de la semana: descuento en comercios de cercanía

Esto permite acumular distintos beneficios según el rubro y el día de compra. Además, durante marzo continúan vigentes otras promociones especiales de Cuenta DNI:

Descuentos en locales gastronómicos durante los fines de semana

Beneficios en supermercados

Promociones en universidades

Descuentos en ferias y mercados

De esta manera, Cuenta DNI amplía sus opciones de ahorro para acompañar el consumo diario de sus usuarios.

Cuenta DNI se puede disfrutar en el receso invernal Foto: Banco Provincia

Descuentos de Cuenta DNI en heladerías y cafeterías: cómo aprovecharlos

El descuento que ofrece Cuenta DNI en heladerías y cafeterías para los usuarios es de un 30% y se puede utilizar en reconocidas cadenas como Lucciano’s, Havanna, Grido y La Fonte D’Oro. El reintegro tiene un tope de $15.000 por mes, por marca y por persona, y está habilitado tanto en la provincia de Buenos Aires como en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

El 30% de descuento se realiza pagando a través de la aplicación con dinero en cuenta, escaneando un código QR o utilizando Clave DNI. El beneficio de Cuenta DNI está disponible todos los días y los reintegros se acreditan en la cuenta vinculada dentro de los 10 días hábiles posteriores a la compra.

Todos los descuentos y beneficios de Cuenta DNI en marzo 2026

Comercios de cercanía (incluye carnicerías): 20% de descuento ahora de lunes a viernes. Tope de $5.000 por semana, que se alcanza con $25.000 en consumos.

Gastronomía : 25% de ahorro sábados y domingos con un tope de reintegro de $8.000 por semana y por persona.

FULL YPF: 25% de ahorro todos los sábados y domingos en locales de Full YPF adheridos, con tope de reintegro de $8.000 por semana. La promo no aplica para la compra de combustibles.

Supermercados: hay descuentos en diversas cadenas de supermercados de toda la provincia, durante los siete días de la semana. Las personas que cobran jubilaciones o pensiones a través de Banco Provincia acceden a un 5% de descuento adicional.

Cuenta DNI en marzo. Foto: Cuenta DNI