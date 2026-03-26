Cuenta DNI cambió un beneficio clave: cómo funcionan ahora los descuentos en comercios de cercanía
La billetera del Banco Provincia amplía sus días de ahorro y suma más flexibilidad para que los usuarios puedan organizar mejor sus compras y aprovechar al máximo los beneficios del mes.
Cuenta DNI renovó uno de sus beneficios más utilizados y modificó la forma en que se aplican los descuentos en comercios de cercanía, con el objetivo de que más usuarios puedan aprovechar el ahorro semanal.
Durante este mes, la billetera digital de Banco Provincia mantiene una promoción especial en comercios de barrio —incluidas carnicerías, granjas y pescaderías— que ahora estará disponible durante cinco días, con un tope de reintegro semanal de $5.000.
Con este cambio, quienes usan Cuenta DNI cuentan con más jornadas para distribuir sus compras y así llegar con mayor facilidad al límite de descuento permitido cada semana.
Cuenta DNI: ¿cuáles son los nuevos días para el descuento en comercios de cercanía?
El beneficio en comercios barriales además se puede combinar con otras promociones vigentes dentro del esquema mensual.
- Lunes y martes: descuentos en librerías
- Miércoles y jueves: promociones en farmacias y perfumerías
- Cinco días de la semana: descuento en comercios de cercanía
Esto permite acumular distintos beneficios según el rubro y el día de compra. Además, durante marzo continúan vigentes otras promociones especiales de Cuenta DNI:
- Descuentos en locales gastronómicos durante los fines de semana
- Beneficios en supermercados
- Promociones en universidades
- Descuentos en ferias y mercados
De esta manera, Cuenta DNI amplía sus opciones de ahorro para acompañar el consumo diario de sus usuarios.
Descuentos de Cuenta DNI en heladerías y cafeterías: cómo aprovecharlos
El descuento que ofrece Cuenta DNI en heladerías y cafeterías para los usuarios es de un 30% y se puede utilizar en reconocidas cadenas como Lucciano’s, Havanna, Grido y La Fonte D’Oro. El reintegro tiene un tope de $15.000 por mes, por marca y por persona, y está habilitado tanto en la provincia de Buenos Aires como en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
El 30% de descuento se realiza pagando a través de la aplicación con dinero en cuenta, escaneando un código QR o utilizando Clave DNI. El beneficio de Cuenta DNI está disponible todos los días y los reintegros se acreditan en la cuenta vinculada dentro de los 10 días hábiles posteriores a la compra.
Todos los descuentos y beneficios de Cuenta DNI en marzo 2026
- Comercios de cercanía (incluye carnicerías): 20% de descuento ahora de lunes a viernes. Tope de $5.000 por semana, que se alcanza con $25.000 en consumos.
- Gastronomía: 25% de ahorro sábados y domingos con un tope de reintegro de $8.000 por semana y por persona.
- FULL YPF: 25% de ahorro todos los sábados y domingos en locales de Full YPF adheridos, con tope de reintegro de $8.000 por semana. La promo no aplica para la compra de combustibles.
- Supermercados: hay descuentos en diversas cadenas de supermercados de toda la provincia, durante los siete días de la semana. Las personas que cobran jubilaciones o pensiones a través de Banco Provincia acceden a un 5% de descuento adicional.
- Ferias y mercados bonaerenses: 40% de descuento todos los días, con tope de $6.000 por semana.
- Universidades: 40% de descuento todos los días en comercios adheridos de universidades bonaerenses, con tope de $6.000 por semana.
- Librerías: 10% de descuento los lunes y martes, en librerías adheridas de toda la provincia. Sin tope de reintegro. Promo acumulable con la de comercios de barrio.
- Farmacias y perfumerías: 10% de descuento los miércoles y jueves, en comercios adheridos. Sin tope de reintegro. Promo acumulable con la de comercios de barrio.