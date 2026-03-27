Las compras de Pascua pueden ser más económicas con los descuentos que ofrece Cuenta DNI. Foto: Generada con Gemini IA

La llegada de la Semana Santa y la celebración de la Pascua siempre invitan a disfrutar de momentos en familia y, por supuesto, de los tradicionales sabores dulces que caracterizan esta época del año. En este contexto de festejos y encuentros, el Banco Provincia trae excelentes noticias para cuidar el bolsillo de los bonaerenses. A través de su popular billetera virtual, Cuenta DNI, se ha lanzado una promoción excepcional que permitirá a millones de usuarios disfrutar de sus postres y tradicionales Huevos de Pascua sin descuidar la economía familiar durante este mes tan particular.

Lucciano’s, Havanna, Grido y La Fonte D’Oro: los comercios clave para ahorrar en tus compras dulces de Semana Santa

Para esta Semana Santa, la aplicación estrella del Banco Provincia redobla su apuesta para acompañar el consumo cotidiano de las familias. Durante todo el mes de marzo de 2026, los usuarios de Cuenta DNI tienen a su disposición un beneficio exclusivo ideal para la Pascua: un 30% de descuento en compras realizadas en cuatro de las marcas más destacadas del rubro a lo largo de toda la Provincia de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA).

Cuenta DNI ofrece importantes descuentos a los usuarios que la usan en sus compras diarias. Foto: Banco Provincia

Las cadenas elegidas para esta tentadora promoción son Lucciano’s, Havanna, Grido y La Fonte D’Oro. La gran ventaja de este beneficio es que se encuentra disponible todos los días del mes. Para acceder a la rebaja, los usuarios simplemente deben abonar utilizando dinero en cuenta desde la aplicación, ya sea escaneando el código QR o mediante la funcionalidad Clave DNI en cualquiera de las sucursales adheridas.

El dato más importante para planificar las compras dulces es el límite de devolución: el tope de reintegro es de $15.000 por mes, por marca y por persona. Esto significa que, si se aprovecha el beneficio en más de una de estas prestigiosas cadenas (por ejemplo, comprando los clásicos huevos de chocolate en Havanna, compartiendo un café en La Fonte D’Oro y llevando helado en Grido o Lucciano’s para el domingo), el ahorro total acumulado puede superar con absoluta facilidad la barrera de los $15.000.

¿Qué otros descuentos y beneficios ofrece Cuenta DNI en marzo 2026?

Más allá de las exquisitas opciones para endulzar la Pascua, la billetera digital del Banco Provincia presenta una amplia agenda de beneficios que suma importantes novedades en este tercer mes del año. Con estas acciones, la banca pública bonaerense reafirma su compromiso de facilitar el acceso a los consumos esenciales de todos los días.

Cuenta DNI, la billetera virtual de Banco Provincia, ofrece descuentos y reintegros en comercios de cercanía y otras tiendas. Foto: Freepik.

A continuación, el detalle completo de los ahorros que podés aprovechar con Cuenta DNI:

Comercios de cercanía (incluye carnicerías, granjas y pescaderías): la gran novedad de marzo es que el beneficio del 20% de descuento ahora se extiende de lunes a viernes . Tiene un tope semanal de $5.000, el cual se alcanza con consumos de $25.000.

Gastronomía : Continúa el 25% de ahorro los sábados y domingos , ideal para las salidas del fin de semana. El tope de reintegro es de $8.000 por semana y por persona.

FULL YPF : Un 25% de ahorro todos los sábados y domingos en locales adheridos (esta promoción no aplica para la compra de combustibles), con un tope de reintegro de $8.000 por semana.

Supermercados : Se mantienen los descuentos en diversas cadenas a lo largo de toda la provincia, vigentes los siete días de la semana . Las personas que cobran jubilaciones o pensiones a través del banco acceden a un 5% de descuento adicional .

Ferias y mercados bonaerenses : Una oportunidad inmejorable con un 40% de descuento todos los días y un tope de $6.000 por semana.

Universidades : 40% de descuento todos los días en comercios adheridos ubicados en universidades bonaerenses , con un tope de $6.000 por semana.

Librerías, farmacias y perfumerías : Se ofrece un 10% de descuento sin tope de reintegro (lunes y martes en librerías; miércoles y jueves en farmacias y perfumerías). Además, un dato clave: estos descuentos son acumulables con la promo de comercios de barrio.

Toda esta agenda de beneficios se puede consultar de forma actualizada en las cuentas del Banco Provincia en Instagram, Facebook y X.