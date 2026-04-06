Descuentos en abril con Cuenta DNI. Foto: NA.

Abril se perfila como uno de los meses con más cantidad de descuentos y beneficios de Cuenta DNI, la billetera virtual del Banco Provincia que, con la llegada del cuarto mes del año, renueva sus propuestas para aliviar el bolsillo de sus consumidores.

Destacan en especial los descuentos en los Mercados Bonaerenses, donde la variedad de productos y reintegros es notable y facilitan una manera sencilla de ahorro.

Ahorros con Cuenta DNI. Foto: Banco Provincia.

¿Cuáles son las promociones que ofrece Mercado Bonaerense con Cuenta DNI en abril 2026?

Uno de los puntos más atractivos del programa es que el beneficio en los Mercados Bonaerenses está disponible todos los días de la semana. Esto permite organizar las compras de una manera diferente, sin depender de fechas específicas.

El programa, impulsado por la Municipalidad de La Plata en el Mercado Bonaerense Fijo, incluye una amplia oferta de productos con precios accesibles y descuentos de hasta el 40% de reintegro pagando con Cuenta DNI, con un tope semanal que permite alcanzar un ahorro considerable. Además, se incorporó una nueva carnicería con promociones en distintos cortes y un 10% de descuento adicional exclusivo para jubilados.

La oferta incluye productos de consumo diario como panificados, lácteos, carnes, frutas y verduras de estación, además de combos promocionales pensados para el ahorro familiar. También se suman artículos de almacén, limpieza e higiene, bebidas y congelados, lo que convierte al mercado en un punto integral de abastecimiento.

Otro aspecto importante es que los usuarios deben pagar mediante las funciones de la app, como QR o Clave DNI, y verificar que el comercio esté adherido al programa para acceder al reintegro.

Cuenta DNI en abril 2026: todos los beneficios, topes de reintegro y montos necesarios para aprovecharlos al máximo

También durante abril, Banco Provincia amplía su red de promociones que se complementan con los descuentos en mercados.

Entre los principales beneficios están:

Comercios de cercanía : 20% de descuento de lunes a viernes, con tope de $5.000 semanales (se alcanza con $25.000 en compras).

Ferias y mercados bonaerenses : 40% de descuento todos los días, con tope de $6.000 por semana.

Gastronomía : 25% de ahorro los fines de semana, con tope de $8.000.

YPF Full : 25% de descuento en locales adheridos durante sábados y domingos.

Marcas destacadas : hasta 30% de ahorro diario con tope mensual de $15.000 por marca.

Universidades : 40% de descuento con tope semanal.

Librerías : 10% sin tope los lunes y martes.

Farmacias y perfumerías: 10% sin tope los miércoles y jueves.

Ahorros con Cuenta DNI. Foto: Cuenta DNI.

Hay que tener en cuenta, como ventaja clave, que algunas promociones son acumulables, lo que facilita la combinación de descuentos en diferentes rubros y así se potencia el ahorro.

Además, hay beneficios adicionales como precios más bajos utilizando envases reutilizables, opciones de compra mayorista y la posibilidad de acceder a productos de producción local, incluyendo plantines, aromáticas y artículos de vivero.

En este contexto, el uso estratégico de Cuenta DNI permite alcanzar el tope semanal de reintegro y traducirlo en un ahorro significativo a lo largo del mes.