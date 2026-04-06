Cajeros automáticos Foto: Foto generada con IA

Desde abril, los cajeros automáticos funcionan con nuevos límites de extracción de efectivo, una modificación que impacta directamente en la forma en que millones de personas acceden a su dinero. Aunque el uso de pagos digitales crece mes a mes, el efectivo sigue siendo clave para muchas operaciones cotidianas, por lo que conocer cuánto se puede retirar y de qué depende ese tope se volvió una información esencial.

La actualización no establece un monto único para todos, sino que introduce límites diferenciados según el banco, el tipo de cuenta y el perfil del cliente, lo que explica por qué dos personas pueden enfrentarse a topes muy distintos aun usando un cajero de la misma red.

Por qué cambian los límites de extracción

Las entidades bancarias ajustan periódicamente los montos máximos de retiro para adaptarse al contexto inflacionario, a la disponibilidad de billetes y a la creciente digitalización del sistema financiero. En abril, la mayoría de los bancos volvió a actualizar sus topes diarios, manteniendo el esquema de segmentación por cliente.

Esto significa que el límite no depende solo del banco, sino también de:

El tipo de cuenta (básica, sueldo, premium).

La categoría del cliente.

Si se trata de un cajero propio o de otra red.

La posibilidad de modificar el tope desde el home banking.

Cajeros automáticos Foto: Foto generada con IA

Cuánto efectivo se puede extraer por día en abril

En líneas generales, los límites diarios de retiro en los cajeros automáticos argentinos durante abril se ubican entre los $400.000 y los $2.000.000, aunque en algunos bancos y categorías especiales el monto puede ser mayor.

Estos son los valores informados por los principales bancos durante abril:

Banco Nación: hasta $ 1.000.000 por día. Si el límite es menor, el cliente puede solicitar un aumento desde la app.

Banco Provincia: límite diario de $ 400.000, con posibilidad de extensión.

Banco Ciudad: permite retirar hasta $ 800.000, ampliables a $ 1.200.000.

Banco Galicia: hasta $ 400.000 por día y un total de $ 4.000.000 en cajeros propios.

ICBC: límite diario de $ 800.000.

BBVA: permite extracciones de hasta $ 2.100.000.

Banco Macro: hasta $1.000.000 y $ 1.200.000 para clientes Macro Selecta.

Banco Santander: autoriza retiros de hasta $1.700.000 para clientes Platinum o Black y $ 1.000.000 para clientes base.

Banco Supervielle: límite diario de hasta $ 2.000.000.

Cada entidad define estos valores de forma independiente, por lo que no existe un tope general unificado.

La clave: el límite se puede modificar

Uno de los puntos centrales que muchos usuarios desconocen es que en la mayoría de los bancos el límite diario se puede ampliar. El trámite suele hacerse desde:

Home banking web

Aplicación móvil

Atención telefónica

En muchos casos, el aumento es inmediato o se habilita en pocas horas. Esta opción resulta especialmente útil si necesitás retirar una suma grande de forma puntual, como para:

Operaciones inmobiliarias

Compras importantes en efectivo

Pagos excepcionales

Otro dato importante: el efectivo disponible en el cajero

Aunque tengas habilitado un límite alto, hay un factor externo que puede condicionar la extracción: la cantidad de billetes disponibles en el cajero automático.Si el equipo no cuenta con suficiente carga, la operación puede quedar limitada o directamente rechazada, incluso cuando el monto esté permitido por tu banco.

Por eso, ante extracciones grandes, se recomienda:

Usar cajeros dentro de sucursales

Operar en horarios bancarios

Dividir el retiro en varias operaciones y días

Cajero automático. Foto: Unsplash

¿Hay controles fiscales por retirar efectivo?

En paralelo al cambio en los límites, desde abril rigen nuevos umbrales de información financiera. Las extracciones de efectivo no se reportan automáticamente salvo que se superen montos muy elevados en el acumulado mensual.

Esto significa que retirar dinero dentro de los límites habituales no genera alertas automáticas, siempre que los fondos tengan un origen declarado.

Un sistema más segmentado

El cambio en los cajeros automáticos no implica una restricción generalizada, sino un esquema más segmentado y flexible, donde cada usuario debe conocer:

Qué límite tiene configurado

Si puede ampliarlo

Qué tipo de cajero utiliza

En un escenario donde el efectivo sigue siendo necesario, planificar las extracciones se volvió tan importante como saber cuánto dinero hay disponible en la cuenta.