Panadería Danés Foto: Instagram @pandanesargentina

Durante casi una década, Pan Danés fue sinónimo de panadería artesanal premium en la Ciudad de Buenos Aires. Con locales ubicados en barrios estratégicos, una estética cuidada y una propuesta basada en panes de masa madre, recetas nórdicas y procesos sin conservantes, la marca logró construir una identidad sólida y un público fiel. Sin embargo, ese crecimiento acelerado terminó chocando de frente con el nuevo escenario económico: hoy, Pan Danés atraviesa una de las mayores crisis de su historia, con cierre de sucursales, cheques rechazados y la presentación en concurso preventivo.

La situación de Pan Danés refleja, en gran medida, el complejo momento que enfrenta el consumo en Argentina y el impacto directo sobre el sector gastronómico y de panificación.

De emprendimiento artesanal a cadena con 25 locales

Pan Danés nació en 2017 como un proyecto de panadería artesanal inspirado en la tradición europea. En sus primeros años, la empresa comenzó con producción a pequeña escala y distribución selectiva, apuntando a un público que buscaba calidad, diferenciación y productos elaborados con procesos naturales.

La rápida aceptación del mercado impulsó una fuerte expansión. Con el tiempo, Pan Danés pasó a operar 25 locales propios en la Ciudad de Buenos Aires, además de desarrollar una planta industrial centralizada diseñada para abastecer una red aún mayor. El modelo combinaba ventas minoristas en tiendas propias con provisión a restaurantes, cafeterías y hoteles, un segmento clave para sostener el volumen de producción.

Ese esquema funcionó mientras el consumo acompañó. El problema surgió cuando el contexto cambió de manera abrupta.

Caída del consumo y ventas en retroceso

A partir de la segunda mitad de 2023, Pan Danés comenzó a evidenciar una fuerte caída en la demanda, tanto en los locales como en el canal gastronómico. La recesión, la pérdida de poder adquisitivo, la inflación y el incremento sostenido de los costos impactaron de lleno en un modelo que depende de la rotación diaria de productos frescos.

Según consta en la presentación judicial, la empresa sufrió una caída de ventas superior al 50% respecto de su volumen histórico. En un rubro donde los márgenes ya son ajustados, ese nivel de retroceso resultó determinante.

El fenómeno no fue aislado. El consumo de pan en general se desplomó en todo el país, mientras que productos considerados no esenciales como facturas, pastelería o panificados especiales registraron caídas todavía más pronunciadas.

Panadería Danés Foto: Instagram @pandanesargentina

Cierre de sucursales y ajuste operativo

Frente a este escenario, Pan Danés intentó sostener la operación mediante distintas medidas: optimización de costos, renegociación de alquileres, cambios de proveedores y reorganización interna. Sin embargo, el ajuste incluyó una decisión inevitable: el cierre de locales.

En los últimos meses, la empresa dio de baja varias sucursales en distintos puntos de la Ciudad de Buenos Aires, con el objetivo de reducir estructura y achicar costos fijos. No obstante, la reducción de la red comercial también impactó en la facturación diaria y aceleró el deterioro financiero.

Cheques rechazados y falta de liquidez

La situación terminó de agravarse cuando Pan Danés comenzó a enfrentar serios problemas de liquidez. La restricción total del crédito, sumada a la caída de ingresos y al peso de las obligaciones corrientes, derivó en una ruptura de la cadena de pagos.

La empresa acumuló decenas de cheques rechazados por más de $55 millones, una señal clara de cesación de pagos. A partir de ese punto, quedó expuesta la imposibilidad de cubrir compromisos básicos como salarios, impuestos, proveedores y gastos operativos.

El concurso preventivo como último recurso

Ante este panorama, Pan Danés decidió presentarse en concurso preventivo de acreedores, una herramienta legal que busca ordenar pasivos y evitar la quiebra. El objetivo es ganar tiempo para reestructurar la empresa, reducir su escala operativa y alcanzar acuerdos con los acreedores.

El futuro de Pan Danés dependerá ahora de su capacidad para sostener los locales que permanecen abiertos, estabilizar ventas en un contexto de consumo deprimido y adaptar su estructura a una realidad económica mucho más restrictiva.

Más allá del desenlace, el caso de Pan Danés se convirtió en un símbolo del impacto de la crisis sobre marcas consolidadas, incluso aquellas que supieron construir identidad, calidad y posicionamiento en el segmento premium.