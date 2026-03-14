Alquileres en marzo 2026 Foto: Foto generada con IA

El mercado de alquileres en la Ciudad de Buenos Aires continúa en fuerte movimiento durante 2026. Los precios siguen subiendo por encima de la inflación, las diferencias entre barrios se ampliaron y elegir la zona correcta puede significar ahorrar más de la mitad del presupuesto mensual.

Según los últimos relevamientos de portales inmobiliarios, los aumentos mantienen una tendencia firme, mientras que algunas zonas emergen como verdaderas oportunidades para quienes buscan mudarse sin pagar valores desorbitados.

En esta guía detallamos cuánto cuesta alquilar hoy, cuáles son los barrios más caros y más baratos, y qué zonas convienen según el tipo de vivienda.

Alquileres. Foto: NA/Marcelo Capece.

¿Cuánto cuesta alquilar en CABA en marzo de 2026?

Los precios continúan con variaciones importantes impulsadas por la demanda, la inflación y la mayor movilidad del mercado desregulado.

De acuerdo con los últimos informes:

Monoambiente: $679.578 mensuales

Dos ambientes: $790.801 mensuales

Tres ambientes: $1.060.751 mensuales

Estos valores corresponden a promedios de toda la Ciudad, pero pueden cambiar drásticamente según la zona. En algunos barrios exclusivos, el precio de un dos ambientes supera ampliamente el millón de pesos, mientras que en otros barrios del sur los valores siguen siendo notablemente más accesibles.

Los barrios más caros para alquilar en Buenos Aires en 2026

La diferencia entre el barrio más exclusivo y el más económico puede superar el 100%, lo que convierte la elección de ubicación en un factor clave.

1. Puerto Madero — el más caro por amplia diferencia

Dos ambientes: $1.322.428 mensuales.

Con valores dolarizados en muchos casos y unidades premium, Puerto Madero continúa liderando cómodamente.

2. Palermo

Dos ambientes: entre $858.000 y $891.258 mensuales.

La demanda estudiantil e internacional impulsa el alza, especialmente en Palermo Soho, Hollywood y Viejo.

3. Núñez

Dos ambientes: $845.352 a $878.433 mensuales

Cercanía al corredor norte y buena calidad de servicios explican su posición en el podio.

Ley de alquileres. Foto: NA

Los barrios más baratos para vivir en CABA en 2026

Para quienes buscan precios más accesibles, la zona sur y oeste mantienen valores significativamente más bajos:

1. Lugano — el más económico

Promedio: $643.142 mensuales.

Además, fue uno de los barrios con mayor suba interanual (51,3%), pero aun así se mantiene como la opción más barata.

2. Floresta

Promedio: $674.060 mensuales.

3. Liniers

Promedio: $679.318 mensuales.

Estas zonas representan alternativas ideales para quienes necesitan equilibrio entre precio, conectividad y oferta comercial.

Cómo evolucionaron los aumentos en el último año

Los incrementos interanuales fueron marcados:

Lugano: +51,3%

Villa Pueyrredón: +42,19%

Mataderos: +39,02%

Mientras que los aumentos más moderados se vieron en:

Parque Avellaneda: 25,24%

San Telmo: 26,6%

San Cristóbal: 26,98%

¿Qué barrios convienen realmente hoy?

Si buscás precio accesible:➡️ Lugano, Floresta y Liniers son las zonas más baratas del mercado.

Si priorizás equilibrio precio–calidad:➡️ barrios como Saavedra, Paternal o Santa Rita muestran incrementos razonables y buena conectividad.

Si querés zonas premium:➡️ Puerto Madero, Palermo y Núñez siguen a la cabeza, pero a precios muy superiores al promedio.

¿Conviene mudarse ahora?

Aunque los alquileres siguen subiendo, el mercado 2026 muestra mayor oferta, más competencia entre propietarios y más margen para comparar antes de firmar, algo que no ocurría desde la crisis de 2023.

Si estás buscando alquiler, elegir bien el barrio puede significar un ahorro de hasta $680.000 por mes, según los valores actuales.