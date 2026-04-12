Colectivos en el AMBA Foto: NA

La incertidumbre por el transporte público volvió a instalarse con fuerza en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Luego de varios días de conflicto entre las empresas de colectivos, el gremio de choferes y el Gobierno nacional, miles de usuarios se preguntan qué va a pasar este lunes 13 de abril: ¿funcionarán los colectivos con normalidad o habrá paro?

La duda no es menor. Para la mayoría de los trabajadores, estudiantes y jubilados del AMBA, el colectivo es el principal medio de transporte diario. A continuación, repasamos la información clave y el estado actual del servicio para esta fecha.

¿Hay paro de colectivos confirmado para el lunes 13 de abril?

No hay un paro general de colectivos confirmado para este lunes 13 de abril en el AMBA. De acuerdo con lo que informaron tanto la Unión Tranviarios Automotor (UTA) como las cámaras empresarias del transporte, la medida de fuerza más fuerte se concentró en los días previos, especialmente con retenciones de tareas y reducción de frecuencias durante la semana anterior.

Para el inicio de la semana, el escenario es distinto: el servicio de colectivos debería prestarse de manera normal, aunque no se descartan demoras ni irregularidades en algunas líneas puntuales.

Por qué hubo conflicto y qué pasó en los días previos

El conflicto que encendió las alarmas se originó por retrasos en el pago de salarios, aumentos en el costo del combustible y un sistema de subsidios que, según las empresas, quedó desactualizado frente a la suba de costos.

Durante los días anteriores al lunes 13 de abril:

Varias líneas funcionaron con frecuencias reducidas

Hubo retención de tareas en empresas que no habían abonado sueldos completos

Se registraron demoras y servicios interrumpidos de manera intermitente

Sin embargo, tras gestiones de último momento y el ingreso parcial de fondos, muchas compañías comenzaron a normalizar el servicio.

Qué pasa con los colectivos Foto: NA

Cómo funcionarán los colectivos el lunes 13 de abril

Para este lunes, el panorama es el siguiente:

No hay paro total anunciado

La mayoría de las líneas circularán con horarios habituales

Podrían persistir demoras aisladas en algunas empresas

Las frecuencias podrían no estar completamente regularizadas en todos los recorridos

Desde el sector recomiendan a los usuarios salir con tiempo y consultar aplicaciones de transporte en tiempo real para evitar inconvenientes.

Qué dice la UTA sobre nuevas medidas de fuerza

Por el momento, la UTA no convocó a un nuevo paro para el lunes 13 de abril, aunque advirtió que el conflicto no está cerrado. El gremio mantiene el estado de alerta y no descarta futuras medidas si vuelven a registrarse incumplimientos salariales.

Esto significa que, si bien el servicio se mantiene, la situación sigue siendo frágil y podría cambiar con poco aviso.

Recomendaciones para viajar este lunes

Si vas a usar el colectivo en el AMBA este lunes 13 de abril, tené en cuenta:

Revisar el estado de tu línea antes de salir

Evitar horarios pico si es posible

Contemplar medios de transporte alternativos ante eventuales demoras

Seguir las actualizaciones oficiales durante la jornada

Transporte público Foto: NA

Un conflicto que sigue bajo la lupa

El transporte público en el AMBA atraviesa uno de sus momentos más tensos del año. Aunque el lunes 13 de abril no habrá paro de colectivos, la situación continúa en observación y dependerá de que se cumplan los compromisos asumidos entre el Gobierno, las empresas y los trabajadores.

Para los usuarios, la clave será mantenerse informados y atentos a cualquier cambio de último momento.