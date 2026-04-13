Economía argentina Foto: Foto generada con IA Canal 26

El calendario de pagos de ANSES para abril de 2026 entra en una jornada clave este martes 14 de abril, con acreditaciones para miles de jubilados, pensionados y titulares de asignaciones. Tras el aumento del 2,9 % por movilidad y con el bono extraordinario de $70.000 aún vigente para los haberes más bajos, el cronograma concentra múltiples prestaciones en un mismo día, lo que genera alta expectativa entre los beneficiarios.

En esta nota te contamos exactamente quiénes cobran el martes 14 de abril, qué montos se pagan y cómo continúa el calendario hasta el viernes 17, para que sepas cuándo te corresponde cobrar según la terminación de tu DNI.

Cobros en ANSES Foto: Foto generada con IA

Quiénes cobran este martes 14 de abril de 2026

Durante el martes 14 de abril, ANSES realiza pagos a distintos grupos sociales. Las acreditaciones se organizan por tipo de prestación y terminación del DNI, de la siguiente manera:

Jubilados y pensionados con haber mínimo

DNI terminados en 2

Con el aumento de abril, la jubilación mínima es de $380.319,31. Al sumarse el bono extraordinario de $70.000, el total a cobrar asciende a $450.319,31, sin necesidad de realizar ningún trámite adicional.

Pensiones No Contributivas (PNC)

DNI terminados en 4 y 5

Los montos actualizados son:

PNC por invalidez y vejez: $266.223,52 , que se elevan a $336.223,52 con el refuerzo.

PNC para madres de siete hijos: $380.319,31, llegando a $450.319,31 con bono incluido.

Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación por Embarazo

DNI terminados en 2

En abril 2026:

AUH: $136.666 , con un pago directo de $109.332,80 (por la retención del 20 %).

AUH por discapacidad: $445.003, con un cobro efectivo de $356.002,40.

ANSES puede pagar el 100 % del beneficio si los controles de salud están validados automáticamente por el sistema.

Asignaciones Familiares del SUAF

DNI terminados en 2

Los valores varían según el ingreso del grupo familiar. En el primer rango:

Asignación por hijo: $68.341

Asignación por hijo con discapacidad: $222.511.

Asignación por Prenatal y Maternidad

Prenatal: DNI terminados en 0 y 1

Maternidad: todas las terminaciones de DNI cobran el martes 14 de abril

Este punto es clave, ya que la asignación por maternidad se paga en un único día, concentrando a todas las beneficiarias.

Créditos ANSES Foto: Foto generada con IA

Cómo sigue el calendario de pagos de ANSES hasta el viernes 17 de abril

El cronograma continúa de manera escalonada durante el resto de la semana:

Miércoles 15 de abril

Jubilados y pensionados mínimos: DNI 3

PNC: DNI 6, 7, 8 y 9

AUH y Asignación por Embarazo: DNI 3

Prenatal: DNI 2 y 3

Jueves 16 de abril

Jubilados y pensionados mínimos: DNI 4

AUH y AUE: DNI 4

Prenatal: DNI 4 y 5

Viernes 17 de abril

Jubilados y pensionados mínimos: DNI 5

AUH y AUE: DNI 5

Prenatal: DNI 6 y 7

Los haberes quedan depositados en la cuenta bancaria, por lo que no es obligatorio retirar el dinero el mismo día de cobro. Se puede utilizar la tarjeta de débito sin inconvenientes.

Dónde consultar tu liquidación

Las liquidaciones ya están disponibles en Mi ANSES, ingresando con CUIL y Clave de la Seguridad Social. Allí se puede verificar monto exacto, fecha de cobro y banco asignado.