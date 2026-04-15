Los 5 cortes de carne más baratos para la parrilla en abril 2026:

Cortes económicos Foto: Foto generada con IA Canal 26

Con el precio de la carne nuevamente en el centro de la escena, armar un asado económico se volvió casi una estrategia de supervivencia. Sin embargo, en abril de 2026 todavía existen cortes ideales para la parrilla que combinan sabor, rendimiento y un precio mucho más accesible que los clásicos premium. La clave está en saber cuáles elegir y cómo cocinarlos.

Según relevamientos recientes del mercado cárnico argentino, el valor promedio del kilo de carne vacuna ronda los $18.500 a $20.000, dependiendo del canal de compra y la zona. Aun así, algunos cortes se mantienen claramente por debajo de ese promedio y son perfectos para el asado del fin de semana.

Qué cortes convienen para la parrilla Foto: Foto generada con IA Canal 26

1. Falda: la reina del asado barato

La falda sigue encabezando el ranking de los cortes más económicos para la parrilla. Tiene hueso, buena infiltración de grasa y, cocinada a fuego lento, ofrece un sabor intenso y tradicional.

Precio promedio abril 2026: entre $12.500 y $14.000 por kilo

Ideal para asar despacio y servir bien dorada

Este corte se mantiene entre los más baratos según informes sectoriales y carnicerías barriales, incluso tras los últimos ajustes de precios.

2. Paleta: rendidora y versátil

La paleta es uno de los cortes que mejor equilibrio ofrece entre precio y rendimiento. No es tan tierna como un bife, pero a la parrilla sorprende por su jugosidad.

Precio promedio abril 2026: entre $13.500 y $15.000 por kilo

Se recomienda sellarla fuerte y luego terminarla a fuego medio

Es una de las opciones favoritas cuando se busca carne económica sin resignar cantidad para muchos comensales.

3. Tapa de asado: el clásico accesible

La tapa de asado volvió a ganar protagonismo en 2026. Es uno de los cortes más elegidos para parrilla en contextos de bolsillo ajustado.

Precio promedio abril 2026: entre $14.000 y $16.000 por kilo

Funciona bien entera o en bifes gruesos

Según datos del INDEC y comparativas en supermercados y carnicerías, se mantiene claramente por debajo de cortes premium como vacío u ojo de bife.

4. Roast beef (aguja): sabroso y subestimado

El roast beef, también conocido como aguja, es un corte históricamente rendidor que muchos redescubrieron para la parrilla en los últimos años.

Precio promedio abril 2026: entre $14.500 y $16.500 por kilo

Ideal para parrilla con cocción lenta y corte fino

A pesar de algunos aumentos, sigue siendo más económico que los cortes típicos de parrilla y tiene muy buena aceptación en asados familiares.

5. Matambre grueso: el económico reinventado

Aunque ya no es tan barato como antes, el matambre grueso todavía entra en el ranking cuando se consigue bien seleccionado.

Precio promedio abril 2026: entre $16.000 y $18.000 por kilo

Mejor a fuego bajo y con tiempo

Su popularidad creció como reemplazo del vacío, lo que explica parte de su suba, pero sigue siendo una opción válida frente a cortes que superan los $20.000.

Carnicería. Foto: Noticias Argentinas.

Por qué estos cortes son clave en 2026

En un contexto donde la carne explica una parte importante de la inflación de alimentos y el consumo per cápita se encuentra en mínimos históricos, estos cortes permiten seguir disfrutando del ritual del asado sin que el presupuesto se descontrole.

Además, comprar en carnicerías de barrio suele ser hasta $1.500 más barato por kilo que en supermercados, una diferencia que en un asado grande se siente fuerte en el total.

Conclusión:Si en abril de 2026 querés prender la parrilla y cuidar el bolsillo, la falda, la paleta, la tapa de asado, el roast beef y el matambre grueso son las mejores aliadas. Bien elegidos y cocinados con paciencia, demuestran que el asado argentino todavía puede ser un placer accesible.