Javier Milei junto al ministro de Economía, Luis Caputo. Foto: NA (Daniel Vides)

El Gobierno se enfrenta a una semana clave en la que el INDEC difundirá el Índice de Precios al Consumidor de marzo el día martes 14 de abril a las 16 horas con un estimado del 3%, en línea con lo advertido semanas atrás por el ministro de Economía, Luis Caputo.

Por otro lado, ambos darán una charla ante empresarios en un evento organizado por la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en la Argentina (Amcham) y luego viajarán a Washington para tener reuniones con el FMI y el Banco Mundial.

Javier Milei y la directora del FMI, Kristalina Georgieva. Foto: X @KGeogieva

Qué número se espera de la inflación de marzo

Las principales consultoras que releva el Banco Central de la República Argentina (BCRA) ajustaron sus proyecciones de inflación para marzo. Según la última encuesta, se espera que el IPC del tercer mes del año registre una suba mensual del 3%, lo que significa medio punto porcentual más que en el relevamiento anterior. Este dato se desprende del último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM).

Entre los principales factores en el alza inflacionaria aparece la suba en el precio de la carne, que empujó la suba del rubro alimentos, uno de los de mayor peso en el Índice de Precios al Consumidor (IPC). A esto se suma el aumento en los combustibles que podría seguir incidiendo en los próximos meses debido a las tensiones en Medio Oriente.

Otro factor clave es el ajuste en los subsidios a las tarifas, siendo los del transporte público los más afectados, que seguirán teniendo efectos sobre la inflación mientras estén en vigencia.

Inflación en supermercados. Foto: NA

En cuanto a la inflación núcleo -que excluye los precios regulados y estacionales-, el promedio de las consultoras indica una suba del 2,9% para marzo.

Las reuniones de Milei y Caputo con el FMI

El equipo económico liderado por el ministro de Economía, Luis Caputo, y el presidente del Banco Central (BCRA), Santiago Bausili, viajará esta semana a Washington para participar de las Reuniones de Primavera del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial. En ese marco, buscarán además avanzar en la liberación de un desembolso por US$ 1.000 millones.

El encuentro, que se desarrollará entre el lunes 13 y el viernes 18 de abril y estará atravesado por la coyuntura en Medio Oriente, incluirá también la agenda argentina dentro de las negociaciones. El foco oficial estará puesto en cerrar la revisión del programa vigente y gestionar el giro de los fondos.

Fondo Monetario Internacional Foto: REUTERS

Este tramo de financiamiento está condicionado al cumplimiento de las metas del primer trimestre, especialmente en lo que respecta a la acumulación de reservas netas y la continuidad del superávit fiscal.

De acuerdo con fuentes oficiales, el Gobierno también intentará obtener un “waiver” (dispensa) por el incumplimiento previo en la meta de reservas, que quedó unos US$ 11.000 millones por debajo de lo pactado el año pasado.