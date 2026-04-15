El presidente Javier Milei mantuvo un encuentro hoy en Nueva York con la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva Foto: Prensa presidencia

El Fondo Monetario Internacional (FMI) confirmó que Argentina aprobó la segunda revisión del programa que rige desde abril de 2025 tratándose de un paso clave para el esquema de financiamiento internacional. El visto bueno de los equipos técnicos del organismo permitirá que el país se encamine a percibir un desembolso por US$1.000 millones y el gobierno de Javier Milei ya prepara su estrategia económica.

Tras una evaluación exhaustiva del programa vigente, el Fondo Monetario Internacional (FMI) oficializó el respaldo a las metas alcanzadas por el Gobierno. Según informó el organismo, “el personal del FMI y las autoridades argentinas han llegado a un acuerdo a nivel técnico sobre la segunda revisión del programa, lo que abre la posibilidad de acceder a unos US$1.000 millones”.

Según el organismo, hubo una mejora de la gobernabilidad y respaldo legislativo, motivo por el cual se garantizó el rumbo financiero. Para los auditores, el escenario mostró cambios significativos que impactan en la solvencia del país. “El impulso político se ha fortalecido en los últimos meses con la aprobación por parte del Congreso del Presupuesto 2026 y una legislación de reforma crucial”, precisó el informe.

Además, destacó los cambios en la política del Banco Central. “Los ajustes al marco monetario y cambiario han llevado a una acumulación incipiente de reservas, mejorando la capacidad de Argentina para gestionar las crisis”, sostuvo.

El reporte técnico del FMI no escatimó en elogios respecto a la desaceleración de los precios y la solidez de las nuevas normativas: la entidad que preside Kristalina Georgieva destacó “impresionantes avances en materia de estabilidad” y subrayó que “se llegó a un acuerdo sobre un paquete de políticas sólido y equilibrado destinado a afianzar la desinflación, la estabilidad externa y el crecimiento, apoyando así un acceso al mercado oportuno y sostenible”.

Con este acuerdo técnico sellado, solo resta la ratificación formal del directorio para que el país reciba la transferencia de los fondos. Esto representaría una señal de confianza clave para los mercados internacionales.