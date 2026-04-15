Cómo reactivar el consumo Foto: Foto generada con IA

El Indicador de Consumo Familiar (ICF) del primer trimestre de 2026 fue el cuarto más alto de la década, según se desprende de un informe de la Consultora Poliarquía. El índice monitorea el consumo en los hogares de Argentina.

El ICF alcanzó en el primer trimestre del año los 118 puntos, un valor que se encuentra un 18% por encima de la media histórica (2008-2023), pero que representa una caída del 3% con respecto al trimestre anterior y una caída del 10% en términos interanuales, la primera caída interanual desde mediados de 2024.

El informe se realiza en base a preguntas sobre la realización o no de compras, los primeros 20 días del mes, sobre un universo de 1000 personas en todo el territorio nacional.

El consumo en Argentina. Foto: NA

Según el informe, elaborado por la misma consultora, la contracción a nivel trimestral se explica principalmente por el subíndice de bienes durables, que registró una caída del 10%; y por la baja del consumo en el Gran Buenos Aires y los sectores de menos recursos.

El consumo de indumentaria, por el contrario, tuvo un alza del 6% en la comparación trimestral.

Sin embargo, en la comparación interanual, ambas categorías presentan datos negativos: -13% para bienes durables y -6% para indumentaria.

Los sectores que más se recuperaron en cuanto a consumo, desde el segundo trimestre de 2025, son los de hombres, menores de 50 años, personas con nivel educativo medio o alto y residentes en la Ciudad de Buenos Aires y el interior del país.

En contraposición, se observa una caída en las mujeres, y variaciones significativas entre los mayores de 50 años, las personas con educación primaria y los residentes en el Gran Buenos Aires.