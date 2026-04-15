Inflación en América Latina Foto: -

El ranking de inflación regional de marzo 2026 se vio marcado por una diferencia significativa en la evolución de los precios al consumidor por el escenario global de inestabilidad global generada por la guerra en Medio Oriente. Mientras que en algunos casos se aceleró la inflación, en otros se mostró estable.

En este escenario, el impacto de la inestabilidad internacional no se sintió de la misma forma en todos los países. El aumento del costo de la energía y de algunos productos importados presionó los precios en varias economías, aunque en otras el efecto fue más moderado. Así, mientras algunos países registraron una aceleración de la inflación durante marzo, otros lograron mantenerla relativamente contenida, marcando diferencias claras dentro del mapa inflacionario regional.

Inflación en América Latina. Foto: Pexels.

Qué dice el ranking

El primer puesto del ranking regional de inflación lo toma Venezuela quien, según las mediciones del Banco Central de ese país, registró un 13,10% de inflación mensual en marzo. Acumula así en el primer trimestre del 2026 un alza de precios del 71,80%. De este modo, maneja niveles de dos dígitos mensuales de manera persistente.

En segundo lugar se encuentra Argentina, que según el último informe del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), presentó una inflación local del 3,4% y cerró el primer trimestre en 9,40%.

Instituto Nacional de Estadística y Censos, INDEC. Foto: NA

Por debajo de Argentina se posicionó Perú con una inflación de 2,38%, dato aportado por el Banco Central de Reserva del Perú, la cual representa una cifra considerablemente menor que la de Argentina y cerró su primer trimestre con un acumulado de 3,19%.

El cuarto puesto del ranking lo toma Chile con un 1% de inflación en el mes de marzo según su Instituto Nacional de Estadísticas (INe). Acumuló un total de 1,40% de inflación en el primer trimestre y refleja así un control relativo de las variables macroeconómicas a pesar de la situación global del combustible.

Brasil ocupa el quinto lugar y se consolida como la mayor economía de la región. Según el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE), la inflación mensual fue del 0,88%. En lo que va del año, el aumento acumulado alcanza el 1,92%. Estas cifras reflejan una mayor capacidad para resistir presiones externas y mantener sus indicadores dentro de márgenes que brindan más previsibilidad financiera que la de los países que lideran el ranking.

Lula da Silva. Foto: EFE

Paraguay se posicionó en el sexto lugar, con una inflación del 0,80% en marzo, de acuerdo con el Banco Central del Paraguay. En el acumulado del trimestre, registra un 1,40%, igual que Chile.

En séptima posición se ubica Colombia, donde el Departamento Administrativo Nacional de Estadística reportó una variación mensual del 0,78% en marzo. Así, el país alcanza un 3,07% en el primer trimestre, evidenciando una tendencia de desaceleración progresiva frente a períodos anteriores.

El Banco Mundial destacó a la Argentina

Un informe del Banco Mundial dado a conocer el miércoles 8 de abril en Washington señaló que América Latina y el Caribe presenta un escenario de contrastes para este 2026. Mientras la región continúa con un crecimiento lento y desafíos estructurales, Argentina emerge como una “excepción”, consolidándose como un líder de crecimiento.

Según el documento del organismo, el área en su conjunto tendrá un crecimiento del PBI del 2,1% en 2026, por debajo del 2,5% alcanzado el año pasado y una cifra que califica como “insuficiente” para generar avances significativos.

Banco Mundial. Foto: REUTERS

En cuanto la Argentina, el Banco Mundial destaca que, tras años de contracción, el país muestra claros indicadores de recuperación. En esa línea, se proyecta que el PBI argentino crecerá un 3,6% en 2026 y un 3,7% en 2027, cifras que difieren con el 1,6% previsto para Brasil o el 1,3% para México.