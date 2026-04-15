La guerra en Medio Oriente no se detiene, con el estrecho de Ormuz como protagonista. Foto: Grok.

La conflictividad entre Irán y Estados Unidos no da tregua y, mientras ambos sostienen amenazas respecto del bloqueo naval al estrecho de Ormuz, el régimen de los ayatolás advierte que podría escalar a un bloqueo total del golfo Pérsico, el mar de Omán y el mar Rojo, lo que significaría un bloqueo al 100% del suministro de petróleo.

Este miércoles, Teherán fue tajante al plantear que no permitirá ningún tipo de exportación ni importación proveniente del golfo Pérsico si es que Estados Unidos continúa con su “acción ilegal” del bloqueo naval.

Este bloqueo al que refiere Irán es sobre buques comerciales y petroleros de su país en el estrecho de Ormuz, en respuesta al accionar que durante las últimas semanas llevó a cabo la Guardia Revolucionaria de Irán y por lo cual se mantiene la máxima tensión.

“Si el Estados Unidos agresor y terrorista pretende continuar con su acción ilegal de bloqueo naval (…) las poderosas Fuerzas Armadas de Irán no permitirán la continuidad de ningún tipo de exportación ni importación en la región del golfo Pérsico, el mar de Omán y el mar Rojo”, fue la advertencia del comandante del Cuartel General Central Jatam al Anbiya, el general de división Alí Abdolahi.

Barcos petroleros en el estrecho de Ormuz. Foto: REUTERS

En ese sentido, Abdolahi aseveró que, en la práctica, cualquier intento de bloqueo por parte de Washington supondría una violación del alto el fuego de dos semanas acordado con EE.UU. y que entró en vigor el miércoles pasado.

Estados Unidos bloquea puertas de Irán

Este martes, el Mando Central de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos (CENTCOM) afirmó que comenzó con el bloqueo de puertos en Irán, además de que ha “paralizado por completo” el comercio que “entra y sale” de la nación persa por mar.

Por su parte, la Guardia Revolucionaria había advertido que los buques militares que se acercasen a la zona serían “objeto de una respuesta contundente”.

OIEA insta a comprobar un posible acuerdo con Irán sobre el enriquecimiento de uranio.

“Sin verificación, todos los acuerdos no son más que papeleo”, manifestó el jefe del Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA), el argentino Rafael Grossi, durante una rueda de prensa en Seúl, Corea del Sur.

El Director General de la OIEA, Rafael Grossi. Foto: REUTERS

Y agregó que si EE.UU. e Irán llegasen a un trato, OIEA “pedirá poder cooperar en materia de verificación y salvaguardas”.

Respecto del enriquecimiento de uranio por parte de Irán, y una posibilidad de que se suspenda, Grossi dijo que eso es “una decisión política”, y no detalló más al respecto.