Barcos petroleros varados en el estrecho de Ormuz. Foto: REUTERS

Entender la importancia del estrecho de Ormuz, este pasaje marítimo en el cual desemboca el golfo Pérsico para luego atravesar aguas abiertas y comercializar con el resto del mundo, resulta clave para comprender el porqué Estados Unidos e Irán mantienen abierta esta guerra desde hace 45 días y por la cual fracasó el intento de paz de días atrás.

En ese sentido, hay puntos clave para discernir la importancia de este pasaje marítimo que hoy permanece bloqueado no solo por la Guardia Revolucionaria de Irán, sino que también Estados Unidos lleva a cabo su propio bloqueo a puertos iraníes, lo que genera mayor tensión en la región.

La guerra en Medio Oriente no se detiene, con el estrecho de Ormuz como protagonista. Foto: Grok.

9 puntos clave para entender la importancia para el mundo del estrecho de Ormuz

Hay nueve puntos que pueden resumir el porqué de la importancia del estrecho de Ormuz:

Es la ruta marítima más importante del mundo. Situado entre Irán y la península de Omán, en su punto más estrecho solo mide 34 kilómetros de ancho, pero los dos carriles de navegación tienen únicamente 3,7 kilómetros de ancho, uno en cada sentido. Una quinta parte del comercio mundial de gas y petróleo pasa por este cuello de botella, que en tiempos de paz se trata de 20 millones de barriles de petróleo al día. Es la principal ruta petrolera desde Arabia Saudita, los Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Qatar, Irak, Bahréin e Irán. De hecho, Qatar y los Emiratos Árabes Unidos envían casi todo su gas a través del estrecho. La guerra de Irán ha provocado graves trastornos en el estrecho. Desde el 1° de marzo se han realizado menos de 300 cruces, una disminución del 94% respecto a lo normal. Como consecuencia, los mercados petroleros son muy volátiles. En marzo se registró la mayor subida mensual del precio del petróleo de la historia, lo cual repercute en los costos de los alimentos y la energía. No se trata solo del petróleo y el gas, sino también de otras materias primas. Los buques que transitan por el estrecho de Ormuz también transportan fertilizantes para la agricultura. Azufre y granito para fabricar baterías, hierro para la construcción, aluminio para el transporte y la tecnología verde, y helio para semiconductores. No es fácil evitar el estrecho. Podría significar la construcción de nuevos oleoductos, lo cual sería costoso y llevaría mucho tiempo. O la ampliación de difíciles rutas terrestres. La interrupción podría durar meses, incluso si se reabre el estrecho. Actualmente, hay 2.000 barcos varados en el golfo Pérsico. Reducir el retraso llevará tiempo, mientras que los ataques han “dañado gravemente” hasta 40 activos de energía y transporte.

Los barcos que transitan el estrecho de Ormuz no solo transportan petróleo, sino otros bienes clave. Foto: REUTERS

Como dato extra, el 21° informe sobre Riesgos Globales 2026 señaló la confrontación geoeconómica como el principal riesgo al que se enfrenta el planeta en un futuro cercano.