Carnicería Foto: Foto generada con IA

El consumo de carne en Argentina cayó al mínimo en dos décadas: apenas 47,3 kilos por persona al año. Precios altos, menor oferta y más exportaciones profundizan la crisis.

Un derrumbe que marca un antes y un después en la dieta argentina

La carne vacuna —uno de los símbolos más fuertes de la identidad gastronómica nacional— atraviesa una crisis histórica. El consumo promedio cayó a 47,3 kilos por persona al año, el registro más bajo de los últimos 20 años, según informes sectoriales recientes. El dato refleja un cambio profundo en los hábitos alimentarios de los argentinos, que durante décadas mantuvieron uno de los niveles más altos de consumo de carne vacuna en el mundo.

Esta cifra equivale a casi 15 kilos menos por habitante comparado con niveles registrados a mediados de los 2000, y confirma una tendencia descendente que comenzó a profundizarse en los últimos años.

Bife de chorizo, corte de carne para asado. Foto: Pinterest.

Precios que no paran de subir y producción en retroceso

Los especialistas coinciden en que el derrumbe no se explica por una sola causa, sino por la combinación de un conjunto de factores económicos y productivos que impactan directamente en el bolsillo.De acuerdo con el análisis de CICCRA, los precios de la carne crecieron muy por encima de la inflación general, empujados por menor oferta de hacienda, sequías previas y una producción que cayó 9,1% en el primer bimestre de 2026 respecto al mismo período del año anterior.

A esto se suma un stock ganadero golpeado por fenómenos climáticos recientes, una faena que continúa achicándose y un mercado interno cada vez más debilitado frente a la pérdida de poder adquisitivo.

Los últimos reportes del sector confirman un escenario aún más preocupante: la producción acumulada en enero y febrero de 2026 totalizó 457 mil toneladas res con hueso, lo que significó un retroceso significativo para la industria.

La exportación crece y deja menos carne para el mercado interno

Mientras la demanda local cae, la exportación encuentra un escenario más favorable.Los envíos al exterior crecieron 6,6% interanual, alcanzando las 124 mil toneladas res con hueso, impulsados principalmente por mercados como Estados Unidos, Israel, Alemania y Países Bajos.

Este incremento se da a pesar del retroceso en las compras de China, el principal destino de la carne argentina en los últimos años, lo cual demuestra que la demanda global sigue siendo atractiva para la industria.

El problema es que este mayor dinamismo exportador reduce aún más la oferta disponible en las carnicerías locales, generando una tensión directa entre el precio en góndola y la capacidad de compra de las familias.El consumo aparente se desplomó 13,8% en el primer bimestre de 2026, un dato que grafica la magnitud del fenómeno.

Carnicería. Foto: Noticias Argentinas.

Una tradición en crisis: el asado, cada vez más lejos del bolsillo

En un país donde el asado es parte del ADN cultural, los aumentos sostenidos lo están volviendo un lujo ocasional.Informes recientes muestran que cortes emblemáticos como el asado y la nalga fueron los que más subieron durante el verano y el arranque del año, con incrementos que superaron ampliamente el promedio general del rubro.

En algunos municipios del conurbano, el precio por kilo se ubica incluso por encima del promedio nacional, lo que hace imposible que muchas familias mantengan la frecuencia habitual del asado de los fines de semana.

Impacto industrial: menos faena, suspensiones y alerta en frigoríficos

La caída del consumo y el retroceso en la producción no solo afectan a los hogares, sino también al sector industrial.Informes recientes revelan que la faena tuvo uno de los niveles más bajos en casi cinco décadas, con una baja superior al 11% interanual en el primer bimestre.

Frigoríficos de gran relevancia ya implementaron suspensiones masivas y reducciones en sus líneas de actividad, una señal de alerta que el sector no registraba desde hace años.

¿Estamos frente a un cambio estructural?

La pregunta que sobrevuela al sector es si esta caída es coyuntural o marca un cambio estructural en la manera en que los argentinos se alimentan. La combinación de precios inaccesibles, menor oferta, exportación creciente y pérdida de poder adquisitivo parece delinear un escenario de transformación profunda, que podría mantenerse en los próximos años si no cambian las condiciones macroeconómicas.

Algunos especialistas sostienen que el consumo podría mantenerse debajo de los 50 kilos anuales por persona durante un tiempo prolongado, lo que consolidaría una tendencia inédita en uno de los países con mayor tradición carnívora del mundo.

El consumo de carne vacuna en Argentina atraviesa su momento más crítico en décadas. La caída a niveles históricos, sumada al encarecimiento de los cortes y a una producción limitada, está redefiniendo hábitos, tensionando a la industria y modificando uno de los pilares culturales del país.