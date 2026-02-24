Riesgo país, Banco Central. Reuters

El Banco Central a sumar Reservas en el Mercado Único y Libre de Cambios y las compras ya totalizan casi u$s1.400 millones en lo que va del mes.

Así las reservas brutas provisorias ya superan los u$s46.600 millones y alcanzan su nivel más alto en lo que va del año.

La autoridad monetaria acumula 35 intervenciones consecutivas en 2026, y suma compras por u$s1.398 en febrero.

En tanto, las reservas brutas suben u$s2.160 millones en lo que va del mes, hasta los u$s46.662 millones.

Banco Central y Dolares

El dólar oficial rebotó en el segmento mayorista, luego de encadenar 11 caídas en las 14 ruedas previas.

No obstante, a nivel minorista, se ubicó levemente sobre los $1.400 y en el mercado se preguntan si la divisa norteamericana ya tocó piso.