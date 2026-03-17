Banco Central de la República Argentina. Foto: NA

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) extiende su racha compradora y este martes llegó a las 50 ruedas consecutivas con intervenciones en el mercado mayorista. Sin embargo, las reservas no lograron superar los US$45.000 millones.

En esa línea, la entidad monetaria adquirió este martes 17 de marzo otros US$73 millones en el Mercado Libre de Cambios (MLC).

A pesar de haber entablado la compra número 50, las reservas internacionales no lograron superar los US$45.000 millones: terminaron el día en US$44.721 millones, luego de haber caído debido a pagos hacia distintos organismos internacionales.

El Banco Central volvió a comprar dólares. Foto: NA

De esta manera, el Banco Central lleva adquiridos US$3.421 millones, superando así el 33% de la meta pactada a principios de año.

Y es que el organismo presidido por Santiago Bausili se comprometió a adquirir US$10.000 millones durante el 2026, en lo que denominaron la “fase 4” del programa monetario.

Cómo cerró el dólar y qué pasó con el riesgo país hoy martes 17 de marzo

En paralelo, el dólar viene operando estable y cerró a $1.365 para la compra y $1.415 para la venta.

Por su parte, los ADRs y las acciones petroleras argentinas subieron este martes mientras los bonos en dólares avanzaron y el riesgo país descendió a los 593 puntos básicos y retrocede luego de tres jornadas consecutivas al alza.

El petróleo Brent volvió a sobrepasar los u$s100 el barril, en medio de la guerra en Medio Oriente.

Wall Street. Foto: REUTERS

Los bonos anotan subas generalizadas de hasta el 1% encabezados por el Global 2035, seguido por el Global 2041 (0,8%), el Bonar 2035 (0,8%) y el Bonar 2041 (0,8%).

A nivel local, el S&P Merval sube 2,1% a 2.660.710,06 puntos en pesos, mientras que su contraparte en dólares trepó 2,5% a 1.812,55 puntos. Los papeles nacionales operan con mayoría de alzas, entre las que destacan la de Central Puerto (+4,8%), Transportadora de Gas del Sur (+4,5%) y Pampa Energía (+4,2%).

En Wall Street, los ADRs suben hasta 4,4% de la mano de Pampa Energía, seguido por Transportadora de Gas del Sur (+4%) y Central Puerto (+3,7%).