ANSES: quién cobra hoy viernes 8 de mayo y cómo consultar tu pago
ANSES: hoy viernes 8 de mayo siguen habilitados cobros con calendario extendido. Enterate qué prestaciones están activas y cómo verificar tu fecha y lugar.
Este viernes 8 de mayo hay beneficiarios que pueden cobrar aunque no les toque por terminación de DNI, porque ANSES mantiene prestaciones con calendario extendido. En la práctica, si estás dentro de estos grupos, el pago sigue disponible hasta el 12 de mayo.
A continuación, el detalle de qué se paga hoy, cómo verificar fecha y lugar de cobro desde canales oficiales y qué hacer si todavía no se acredita.
¿Quiénes cobran ANSES hoy, viernes 8 de mayo?
De acuerdo con el esquema publicado para esta jornada, hoy están habilitados los cobros de tres prestaciones que se manejan con ventanas de pago (no por DNI) y se mantienen disponibles hasta el 12 de mayo:
1) Asignaciones de Pago Único (APU): Nacimiento, Adopción y Matrimonio
Si tramitaste una Asignación de Pago Único, podés cobrar hoy dentro del período vigente, para todas las terminaciones de DNI, con disponibilidad hasta el 12 de mayo.
2) Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas (PNC)
Las Asignaciones Familiares asociadas a PNC también continúan habilitadas para todas las terminaciones de documento, con ventana abierta hasta el 12 de mayo.
3) Prestación por Desempleo
La Prestación por Desempleo se mantiene disponible hoy dentro del calendario extendido indicado, también sin distinción por terminación de DNI y con plazo hasta el 12 de mayo. [
Clave rápida: si tu beneficio está dentro de estos tres ítems, no necesitás esperar una fecha por DNI: el cobro está habilitado dentro del rango informado.
Cómo consultar fecha y lugar de cobro
Para evitar confusiones (y chequear banco/sucursal), la vía recomendada es mi ANSES o el calendario oficial:
Paso a paso (mi ANSES):
- Ingresá a mi ANSES con tu CUIL y Clave de la Seguridad Social.
- Elegí Cobros → Consultar fecha y lugar de cobro.
- Revisá medio de cobro asignado y fecha disponible (te lo muestra el sistema).
También podés consultar desde la sección “Calendario de pagos” (sitios oficiales y redes institucionales), tal como detalla el instructivo del Estado.
Montos de mayo: aumento y bono (dato útil para comparar tu depósito)
En mayo, ANSES informó una actualización del 3,38% y la continuidad del bono de $70.000 para quienes cobran la mínima (y bono proporcional hasta un tope). Entre los valores publicados: jubilación mínima $393.174,10 y $463.174,10 con bono; PUAM $314.539,28 ($384.539,28 con bono); PNC por invalidez/vejez $275.221,87 ($345.221,87 con bono).
Si hoy cobrás una prestación y querés confirmar que el importe coincide, compará tu acreditación con los montos oficiales publicados para mayo.
¿Qué hacer si hoy “te corresponde” pero no se acredita?
Si tu prestación figura como habilitada dentro del período y aún no ves el dinero:
- Verificá fecha/lugar/medio de cobro en mi ANSES, porque ahí se confirma el canal asignado (banco/cuenta).
- Chequeá que estés dentro del período vigente (en estos casos, ventana activa hasta el 12/5).
- Si la consulta oficial no muestra cobro o hay inconsistencias, seguí el canal de atención oficial indicado en los portales del Estado/ANSES (Atención Virtual / consultas).
Mini-FAQ (respuestas rápidas)
La jornada informada para hoy se centra en prestaciones con ventana extendida (Pago Único, Asignaciones Familiares de PNC y Desempleo). Para otras prestaciones, conviene mirar el calendario correspondiente en canales oficiales.
¿Tengo que ir sí o sí al banco? No necesariamente: el sistema te informa medio de cobro (depósito en cuenta, banco asignado, etc.). Confirmalo en mi ANSES.