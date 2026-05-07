Carlos Dileo
Por Carlos Dileo
jueves, 7 de mayo de 2026, 17:30
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Economía argentina
Economía argentina Foto: anses

Si cobrás una prestación de ANSES y tu DNI termina en 0 o en 1, mayo de 2026 llega con dos datos que importan: fecha exacta de acreditación y montos actualizados por movilidad, con el bono de $70.000 para haberes mínimos (y refuerzo proporcional para quienes quedan cerca del piso).

En esta guía rápida, unificamos el cronograma para DNI 0 y DNI 1 en jubilaciones y pensiones, PUAM, PNC, AUH, asignación por embarazo, prenatal, maternidad, pagos únicos y prestación por desempleo, para que no tengas que buscar en varias notas.

Lo más importante en 20 segundos

  • Jubilación mínima / pensión mínima: DNI 0 cobra el 11/5 y DNI 1 cobra el 12/5.
  • Haberes que superan el mínimo: DNI 0 y 1 cobran el 22/5.
  • AUH y Asignación por Embarazo: DNI 0 el 11/5 y DNI 1 el 12/5.
  • Prenatal: DNI 0 el 13/5 y DNI 1 el 14/5.
  • Desempleo: para DNI 0 y 1, el 22/5.

Fechas ANSES mayo 2026 para DNI terminado en 0 y 1 (por prestación)

1) Jubilaciones y pensiones que NO superan el haber mínimo

  • DNI 0: cobro domingo 11 de mayo.
  • DNI 1: cobro lunes 12 de mayo.

Monto de referencia (mínima + bono): ANSES informó que en mayo las prestaciones suben 3,38% y que la jubilación mínima queda en $393.174,10; con el bono de $70.000, el total llega a $463.174,10.

Nota útil: algunos medios publicaron valores muy cercanos por redondeos, pero el dato oficial difundido por ANSES es el anterior.

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2) Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo

  • DNI 0 y DNI 1: cobro viernes 22 de mayo.

En este tramo, el haber depende de tu liquidación, y el bono no aplica completo; ANSES indicó que puede haber refuerzo proporcional para alcanzar el umbral del haber mínimo + bono cuando corresponda.

PUAM y Pensiones No Contributivas (PNC): cuándo cobran DNI 0 y 1

3) Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM)

  • DNI 0: cobro 11 de mayo.
  • DNI 1: cobro 12 de mayo.

Monto PUAM mayo 2026: ANSES informó $314.539,28 y, con bono $70.000, total $384.539,28.

4) Pensiones No Contributivas (PNC) y Pensión Madre de 7 Hijos

  • PNC (DNI 0): cobro 11 de mayo (según el esquema publicado para DNI 0).
  • PNC (DNI 1): cobro 12 de mayo (según el esquema publicado para DNI 1).

Montos PNC mayo 2026: ANSES informó $275.221,87 y, con bono, $345.221,87. Pensión Madre de 7 Hijos: se equipara a la mínima, por lo que replica el monto de jubilación mínima y también considera el bono en los casos informados.

AUH, AUH Discapacidad y Asignaciones: fechas para DNI 0 y 1

5) Asignación Universal por Hijo (AUH)

  • DNI 0: cobro 11 de mayo.
  • DNI 1: cobro 12 de mayo.

Monto AUH mayo 2026: ANSES informó $141.286 (valor de referencia oficial para el mes).

Economía argentina Foto: anses

6) AUH con Discapacidad

  • DNI 0: cobro 11 de mayo.
  • DNI 1: cobro 12 de mayo.

Monto AUH Discapacidad mayo 2026: ANSES informó $460.045 (valor de referencia oficial para el mes).

7) Asignación por Embarazo (AUE)

  • DNI 0: cobro 11 de mayo.
  • DNI 1: cobro 12 de mayo.

ANSES indicó que el monto se equipara a AUH en el mes informado.

8) Asignación por Prenatal

  • DNI 0: cobro 13 de mayo.
  • DNI 1: cobro 14 de mayo.

Maternidad, Pago Único y otras asignaciones (fechas clave)

9) Asignación por Maternidad

Para todas las terminaciones de DNI, el cobro puede darse entre el 13 de mayo y el 10 de junio, según la liquidación.

10) Asignaciones de Pago Único (Nacimiento, Adopción, Matrimonio)

Se abonan entre el 12 de mayo y el 10 de junio, sin importar la terminación del DNI.

11) Asignaciones Familiares de PNC

Se pagan entre el 11 de mayo y el 10 de junio (rango general informado).

Prestación por Desempleo: cuándo cobran DNI 0 y 1

Para mayo 2026, la Prestación por Desempleo figura para DNI 0 y DNI 1 el 22 de mayo en el esquema publicado.

Cómo confirmar tu fecha exacta

Si querés chequear tu cobro con precisión (fecha + lugar), podés hacerlo en Mi ANSES con tu CUIL y Clave de la Seguridad Social, desde la web o la app, en la sección Cobros → Consultar fecha y lugar de cobro. También es válido consultar el calendario oficial publicado por ANSES y sus canales oficiales, tal como recomienda la guía del Estado.