ANSES: cuándo cobro en mayo 2026 si mi DNI termina en 0 o 1 con fechas y montos
Fechas exactas de cobro ANSES en mayo 2026 para DNI 0 y 1: jubilaciones, AUH, PUAM, PNC, embarazo, prenatal y desempleo.
Si cobrás una prestación de ANSES y tu DNI termina en 0 o en 1, mayo de 2026 llega con dos datos que importan: fecha exacta de acreditación y montos actualizados por movilidad, con el bono de $70.000 para haberes mínimos (y refuerzo proporcional para quienes quedan cerca del piso).
En esta guía rápida, unificamos el cronograma para DNI 0 y DNI 1 en jubilaciones y pensiones, PUAM, PNC, AUH, asignación por embarazo, prenatal, maternidad, pagos únicos y prestación por desempleo, para que no tengas que buscar en varias notas.
Lo más importante en 20 segundos
- Jubilación mínima / pensión mínima: DNI 0 cobra el 11/5 y DNI 1 cobra el 12/5.
- Haberes que superan el mínimo: DNI 0 y 1 cobran el 22/5.
- AUH y Asignación por Embarazo: DNI 0 el 11/5 y DNI 1 el 12/5.
- Prenatal: DNI 0 el 13/5 y DNI 1 el 14/5.
- Desempleo: para DNI 0 y 1, el 22/5.
Fechas ANSES mayo 2026 para DNI terminado en 0 y 1 (por prestación)
1) Jubilaciones y pensiones que NO superan el haber mínimo
- DNI 0: cobro domingo 11 de mayo.
- DNI 1: cobro lunes 12 de mayo.
Monto de referencia (mínima + bono): ANSES informó que en mayo las prestaciones suben 3,38% y que la jubilación mínima queda en $393.174,10; con el bono de $70.000, el total llega a $463.174,10.
Nota útil: algunos medios publicaron valores muy cercanos por redondeos, pero el dato oficial difundido por ANSES es el anterior.
2) Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo
- DNI 0 y DNI 1: cobro viernes 22 de mayo.
En este tramo, el haber depende de tu liquidación, y el bono no aplica completo; ANSES indicó que puede haber refuerzo proporcional para alcanzar el umbral del haber mínimo + bono cuando corresponda.
PUAM y Pensiones No Contributivas (PNC): cuándo cobran DNI 0 y 1
3) Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM)
- DNI 0: cobro 11 de mayo.
- DNI 1: cobro 12 de mayo.
Monto PUAM mayo 2026: ANSES informó $314.539,28 y, con bono $70.000, total $384.539,28.
4) Pensiones No Contributivas (PNC) y Pensión Madre de 7 Hijos
- PNC (DNI 0): cobro 11 de mayo (según el esquema publicado para DNI 0).
- PNC (DNI 1): cobro 12 de mayo (según el esquema publicado para DNI 1).
Montos PNC mayo 2026: ANSES informó $275.221,87 y, con bono, $345.221,87. Pensión Madre de 7 Hijos: se equipara a la mínima, por lo que replica el monto de jubilación mínima y también considera el bono en los casos informados.
AUH, AUH Discapacidad y Asignaciones: fechas para DNI 0 y 1
5) Asignación Universal por Hijo (AUH)
- DNI 0: cobro 11 de mayo.
- DNI 1: cobro 12 de mayo.
Monto AUH mayo 2026: ANSES informó $141.286 (valor de referencia oficial para el mes).
6) AUH con Discapacidad
- DNI 0: cobro 11 de mayo.
- DNI 1: cobro 12 de mayo.
Monto AUH Discapacidad mayo 2026: ANSES informó $460.045 (valor de referencia oficial para el mes).
7) Asignación por Embarazo (AUE)
- DNI 0: cobro 11 de mayo.
- DNI 1: cobro 12 de mayo.
ANSES indicó que el monto se equipara a AUH en el mes informado.
8) Asignación por Prenatal
- DNI 0: cobro 13 de mayo.
- DNI 1: cobro 14 de mayo.
Maternidad, Pago Único y otras asignaciones (fechas clave)
9) Asignación por Maternidad
Para todas las terminaciones de DNI, el cobro puede darse entre el 13 de mayo y el 10 de junio, según la liquidación.
10) Asignaciones de Pago Único (Nacimiento, Adopción, Matrimonio)
Se abonan entre el 12 de mayo y el 10 de junio, sin importar la terminación del DNI.
11) Asignaciones Familiares de PNC
Se pagan entre el 11 de mayo y el 10 de junio (rango general informado).
Prestación por Desempleo: cuándo cobran DNI 0 y 1
Para mayo 2026, la Prestación por Desempleo figura para DNI 0 y DNI 1 el 22 de mayo en el esquema publicado.
Cómo confirmar tu fecha exacta
Si querés chequear tu cobro con precisión (fecha + lugar), podés hacerlo en Mi ANSES con tu CUIL y Clave de la Seguridad Social, desde la web o la app, en la sección Cobros → Consultar fecha y lugar de cobro. También es válido consultar el calendario oficial publicado por ANSES y sus canales oficiales, tal como recomienda la guía del Estado.