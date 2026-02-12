Supermercados, lácteos, inflación. Foto: NA

Saputo, la megaempresa canadiense dedicada al rubro de los alimentos, firmó un acuerdo para vender el 80% de su división láctea en la Argentina, que incluye a los productos La Paulina, en una operación de alto impacto para el mercado. La transferencia está valuada en US$630 millones.

El comprador corresponde al grupo peruano Gloria Foods, un holding de productos lácteos y alimentos. El plan contempla ampliar el portafolio con una unidad de nutrición que incluirá alimentos para adultos mayores, fórmulas infantiles y bebidas energéticas. Para eso la compañía prevé extender la fábrica en la Argentina y producir insumos que funcionen como materia prima para esas fórmulas.

La venta no es solo financiera, sino que implica también el traspaso de activos industriales claves y de marcas con fuerte penetración en las góndolas argentinas. En este sentido, destaca la transacción de dos plantas de producción y la titularidad de las etiquetas de La Paulina, Molfino y Ricrem.

Lácteos. Foto: Freepik

Pese a ceder el control, la firma canadiense no se retira totalmente del país. Conservará un 20% de las acciones, a fin de mantener el flujo de exportaciones. Además, bajo la nueva gestión, la empresa continuará fabricando productos específicos con el nombre de Saputo, con el objetivo de abastecer los mercados internacionales.

Saputo, la empresa que vendió La Paulina

Saputo es una de las empresas más importantes del mundo en el rubro alimenticio. Se trata de uno de los diez principales procesadores de lácteos del mundo: produce, comercializa y distribuye una amplia gama de productos lácteos, incluyendo queso, leche líquida, leche y crema de larga duración, productos cultivados e ingredientes lácteos.

De acuerdo con la firma, esta decisión responde a un cambio en la estrategia global de la compañía para mejorar su asignación de capital, según informaron. En el último año móvil, la filial argentina generó ingresos por aproximadamente $1200 millones de dólares canadienses, lo que representaba cerca del 7% de la facturación consolidada del grupo.

Saputo cotiza en la bolsa de Toronto bajo el símbolo SAP. Opera más de 67 plantas en otros cinco países, emplea a unas 19.600 personas y distribuye en más de 60 mercados.

La compañía fue fundada en 1954 en Montreal por la familia homónima. Con el tiempo pasó de ser un emprendimiento artesanal a una corporación global. Hasta ahora, era el principal procesador lácteo de la Argentina.