Canasta Básica: una familia tipo necesitó $1.149.353 para no ser pobre

Son los datos de julio que entregó este miércoles el INDEC. ¿Cuántos ingresos necesita un grupo familiar para no caer en la indigencia?

Pobreza, economía argentina, foto NA

El INDEC informó que, durante el mes de julio, una familia tipo de cuatro miembros necesitó $ 1.149.353 para no ser considerada pobre, según el dato de Canasta Básica Total.

En tanto, un grupo familiar de tres integrantes, debió tener ingresos por $ 915.019 para no caer bajo el umbral de la pobreza, mientras que para cinco personas esta cifra aumenta a $ 1.208.866.

La Canasta Básica Total subió 1,9% con respecto al mes anterior, acumulando un aumento del 12,2% en lo que va del año y 27,6% a nivel interanual.

En tanto, para no caer en la indigencia se necesitaron ingresos por $ 515.405.

Indigentes, pobreza, gente en situación e calle, NA

Esta canasta acumula un alza del 14,7% en 2025 y un 27% interanual.

Según estos datos, una familia de tres personas debió tener ingresos de $410.322 para no cae directamente en la indigencia.

Por último, un hogar compuesto por cinco integrantes debió tener ingresos por un total de $542.093 para no se indigentes en la Argentina.