Canasta Básica: una familia tipo necesitó $1.149.353 para no ser pobre
El INDEC informó que, durante el mes de julio, una familia tipo de cuatro miembros necesitó $ 1.149.353 para no ser considerada pobre, según el dato de Canasta Básica Total.
En tanto, un grupo familiar de tres integrantes, debió tener ingresos por $ 915.019 para no caer bajo el umbral de la pobreza, mientras que para cinco personas esta cifra aumenta a $ 1.208.866.
La Canasta Básica Total subió 1,9% con respecto al mes anterior, acumulando un aumento del 12,2% en lo que va del año y 27,6% a nivel interanual.
En tanto, para no caer en la indigencia se necesitaron ingresos por $ 515.405.
Esta canasta acumula un alza del 14,7% en 2025 y un 27% interanual.
Según estos datos, una familia de tres personas debió tener ingresos de $410.322 para no cae directamente en la indigencia.
Por último, un hogar compuesto por cinco integrantes debió tener ingresos por un total de $542.093 para no se indigentes en la Argentina.