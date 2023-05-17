Guerra entre Mambrú y Bandana: Germán Tripel aseguró que son “las tías que no quieren irse de la fiesta”

El cantante cuestionó a Lowrdez y Lissa Vera, únicas integrantes actuales del grupo femenino, por criticar el recorrido de su banda.

Tripa de Mambrú atacó a Bandana. Fotos: Captura de pantalla y prensa.

Un insólito escándalo entre los ex integrantes de Mambrú y Bandana podría desatarse. Días atrás, Lowrdez reveló que “los Mambrú no se podían ni ver entre ellos” y Lissa Vera agregó que, si se comparan ambos grupos, el conjunto de hombres fue un “fracaso”.

Tras la entrevista a las dos integrantes de Bandana que mantienen con vida el proyecto, los cantantes dieron su versión de lo ocurrido. Germán “Tripa” Tripel se sinceró sobre lo que piensa del ahora dúo y las cuestionó: “Yo siento que son las tías que no quieren irse de la fiesta“.

Lourdes, ex cantante de Bandana. Foto: Instagram/lowrdez

“Yo las quiero y nunca tuvimos nosotros problemas. Ni entre nosotros ni con ellas. Ellas eran las que estaban celosas de nosotros porque teníamos mucha más libertad. Vivimos en una sociedad machista y siempre el hombre tiene más libertad", comentó Tripa en un reportaje a raíz de los cuestionamientos de Lowrdez y Lissa Vera.

Además, sumó: “Habría que preguntarles porque en Perú y en Chile hicimos teletones juntos y hasta hubo piquitos”. Sobre la idea de un conflicto entre los integrantes de Mambrú, Germán: “Entre nosotros no, tenemos un grupo de Whatsapp que seguramente sigue teniendo más integrantes que el que tiene Bandana. O sea, nosotros los cinco estamos en el grupo de Whatsapp".

Germán Tripel. Foto: Archivo.

Por otro lado, Emanuel Ntaka, otro de los ex cantantes de la boyband defendió la carrera que tuvieron. “Creo que Mambrú tuvo su recorrido, su trayectoria, su camino. No me gusta hablar de fracaso. En esta carrera, la verdad, todos estamos en la misma”, completó.