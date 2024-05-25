Cande Vetrano embarazada: espera su primer hijo junto a Andrés Gil

La reconocida actriz está en la dulce espera junto a su pareja, según lo que informó Ángel de Brito en una emisión de "LAM".

Cande Vetrano. Foto: Instagram.

Cande Vetrano está embarazada, según informaron en las últimas horas en “LAM”. Ángel de Brito informó que la actriz está en la dulce espera junto a Andrés Gil, pareja que se conoció a finales de 2015. El conductor explicó que fue la propia artista la que le confirmó que espera un bebé, aunque todavía ella no lo hizo público.

“Ella es famosa que participó de éxitos muy importantes. De éxitos televisivos. Es actriz. Él también es famoso. Son jóvenes los dos”, indicó el presentador en la previa a la entrega de los nombres, ya que lo contó a modo de enigmático. Además, mencionó que "será su primer hijo y con su pareja no están casados. Ella tiene muchos seguidores y actualmente está en teatro".

Confirmaron el embarazo de Cande Vetrano. Video: Twitter AmericaTV.

Justamente, Cande Vetrano mantiene el silencio en sus redes sociales, aunque se limitó a promocionar la presentación de la obra “Las Cosas Maravillosas”, que estrenará el próximo 3 de junio. Además de lo actoral, en su carrera aparecen experiencias como cantante, diseñadora de moda y hasta DJ.

La artista participó en proyectos de Cris Morena como Chiquititas, Rincón de Luz, Floricienta y Casi Ángeles, donde formó parte de los TeenAngels. Actualmente está enfocada en su proyecto teatral, aunque hay expectativa por el anuncio de su embarazo.

Cande Vetrano y Andrés Gil. Foto: Instagram.

Cande Vetrano y Andrés Gil, su historia

Ambos actores se conocieron en Italia a finales de 2015, cuando Andrés Gil estaba instalado en Roma y ella lo visitó en un viaje junto a Santi Talledo. “Ella fue a cantar a un festival en Nápoles y Milán por un programa que había hecho con Cris Morena, Supertorpe, y hablé con Santi y se quedaron tres días en mi casa, en Roma”, recordó él durante un reportaje.

El actor recordó que “a las dos semanas me vine a Buenos Aires a pasar las fiestas y todo ese mes nos vimos. Surgió así, espontáneamente. En mayo ella fue a visitarme y en agosto yo vine a verla otra vez. Estuvimos un año a distancia", hasta que finalmente se mudaron juntos en Argentina.