El ferrocarril que conectará a Turquía con Arabia Saudita Foto: Imagen generada con IA por Canal 26

Cuatro países que circundan el Golfo Pérsico como lo son Turquía, Arabia Saudita, Jordania y Siria, anunciaron un acuerdo histórico respecto de una red comercial vía tren que conectará las ciudades de Medina y Estambul.

Se trata del nuevo ferrocarril Hiyaz. Si bien la mayoría del sistema ferroviario ya existe, pronto comenzarán los trabajos para llevar a cabo una modernización del mismo y así adecuar principalmente el trecho que pasa por Siria, pero también en algunos tramos específicos se construirá desde cero.

Cabe señalar que este proyecto evita cruzar Israel, por lo que se enmarca en una nueva asociación turco-saudí en la región.

El nuevo ferrocarril de Hiyaz. Foto: Canal 26

Un paso clave para mejorar el comercio de la región

La ruta comercial vía ferrocarril surge desde la ciudad saudí de Medina, pasa por Maan y Amaan en Jordania, Damasco en Siria, y finaliza su recorrido en Estambul, Turquía. Con este anuncio, el comercio entre estos cuatro países se verá ampliamente beneficiado, logrando mucha más conectividad.

El objetivo principal del proyecto es el de modernizar una línea histórica construida entre 1900 y 1908, con el fin de facilitar la logística y el transporte de pasajeros, sin tener que recurrir a rutas alternativas para conectar Medina y Estambul.

Originalmente, había sido construido por el Imperio Otomano, bajo el mandato del sultán Abdul Hamid II, y tenía como principal función facilitar la peregrinación a los lugares santos de Arabia y así fortalecer el control otomano en la región.

El proyecto del tren en Medio Oriente. Foto: Unsplash.

Pero durante la Primera Guerra Mundial, esta red de ferrocarril sufrió graves daños originados principalmente a raíz de la Revuelta Árabe y las guerrillas en la región, lo que hizo que quedara en desuso para luego pasar al olvido como una ruta comercial con potencial de conectividad.

Este ferrocarril que se reactiva surge a partir de un acuerdo firmado por las partes en septiembre de 2025.

Más allá de su valor comercial, este corredor tiene un gran potencial turístico también, debido a la conexión entre Asia y Europa y, por tanto, lograr conectividad entre Arabia y el Mar Mediterráneo.