“No puedo decir adiós como si nada”: el desgarrador pedido del padre de la niña chilena que murió junto a Mila Yankelevich

Conmovido por la tragedia, el padre de Erin Ko Han —la adolescente de 13 años— rompió el silencio y expresó públicamente su dolor por primera vez.

El padre de Erin Ko Han, la niña que murió junto a Mia Yankelevich, habló por primera vez. Foto: Captura Local 10 News.

Erin Ko Han tenía solo 13 años y había llegado a Estados Unidos con su familia el año pasado. Este lunes, su primer día en un campamento de vela en Miami Beach terminó en tragedia: murió junto a Mila Yankelevich luego de que una barcaza con grúa impactara al velero en el que navegaban.

Su padre, Pil Jye Ko, habló por primera vez con los medios y expresó su dolor: “Necesito saber qué pasó”. La familia, que se había mudado por motivos laborales, enfrentó lo impensado. “Estamos muy dolidos, dolidos del corazón. Era lo único que teníamos”, expresó en diálogo con Local 10 News.

Erin había sido llevada por sus padres esa mañana al Miami Yacht Club. “Me acuerdo que la fuimos a dejar, nos despidió ‘nos vemos, papi, mami’”, recordó el hombre, profundamente conmovido.

El informe forense reveló que tanto Erin como Mila fallecieron por “ahogamiento accidental” y no por el impacto directo de la barcaza. “Lo tengo en mi cabeza, de muchas heridas en la cabeza, en los brazos, las piernas, por todos lados. Ya dejó de palpitar su corazón”, describió Ko.

El padre de Erin Ko Han, la niña que murió junto a Mia Yankelevich, habló por primera vez. Foto: Captura Local 10 News.

“Esperábamos que todo esto fuera solo un sueño o que hubiera ocurrido un milagro. Que el hospital llamara y dijera ‘su hija está viva, está bien’. Pero no, eso no pasó”, lamentó. Y cerró con un mensaje desgarrador: “Necesito honrar a mi hija porque no puedo decir adiós como si nada. Necesito saber qué pasó”.

Erin Victoria Ko Han, víctima del accidente náutico en Miami Beach. Foto: Colegio San Pedro Nolasco.

Una vida marcada por la empatía y la dedicación

Erin cursaba sus estudios en la Nautilus Middle School de Miami Beach y antes había asistido al Colegio San Pedro Nolasco de Vitacura, en Santiago de Chile. Allí, según detallaron medios locales, había dejado una profunda huella.

En un comunicado, la institución recordó que formó parte de la comunidad desde el nivel Playgroup en 2016 y que se había trasladado recientemente a Estados Unidos. “La mañana del lunes 28 de julio, a la edad de 13 años, Erin partió al encuentro del Padre, dejando una huella imborrable en nuestra comunidad”, expresaron.

El padre de Erin Ko Han, la niña que murió junto a Mia Yankelevich, habló por primera vez. Foto: Captura Local 10 News.

Fue destacada por sus docentes como una alumna integral, solidaria y empática. Se desenvolvía con soltura en inglés, español y coreano, y estaba aprendiendo japonés. Además de su buen rendimiento académico —especialmente en Matemáticas—, participaba en la selección de voleibol y en talleres de trapecio y telas.

“Su simpatía y personalidad le permitieron compartir transversalmente con estudiantes de distintos niveles”, subrayaron. La escuela también destacó los lazos familiares que Erin mantenía dentro de la comunidad escolar, lo que hacía aún más profunda su presencia entre sus compañeros.

“Con la esperanza de que nuestra Madre de la Merced les brinde consuelo y paz”, concluyó el mensaje del colegio.