Vuelve “Patito Feo” sin Laura Esquivel ni Brenda Asnicar: quiénes serían las nuevas protagonistas

Una de las historias más famosas de la televisión argentina regresa en su versión teatral. Qué se sabe por ahora.

Patito Feo. Foto: archivo.

Este lunes, el periodista Adrián Pallares reveló que “Patito Feo” volverá en versión teatral y con nuevas protagonistas. Según explicó el conductor en el programa Intrusos, Laura Esquivel y Brenda Asnicar no aceptaron formar parte del proyecto, por lo que convocaron a otras artistas para este regreso.

“Las protagonistas dijeron que no. Es un proyecto millonario. Tenemos ya protagonistas. La popular sería Albana Fuentes, la chica que interpretó a ‘La Sirenita’ en teatro y la divina es Juli Poggio”, añadió el conductor.

Albana Fuentes y Julieta Poggio. Foto: Instagram/albifuentes - poggiojulieta

“Pusieron mucha plata. La idea es hacerlo en teatro. Marcelo Tinelli logró vender los derechos”, detalló el conductor, y recordó que de ese programa participaba Juan Darthés, quien está acusado de abuso sexual a Thelma Fardin durante la gira internacional que habían realizado con el elenco.

En aquel momento también estaban Griselda Siciliani, Gloria Carrá y Gastón Soffritti, pero aún no trascendió quiénes interpretarán sus papeles. “Están empezando a ensayar esta tarde en un teatro de la Calle Corrientes. Están buscando al resto del elenco”, afirmó el periodista.

Quién es la actriz Albana Fuentes

Albana Fuentes contó que su miedo a las respuestas negativas le impedía dedicarse al arte y, en la obra más grande a la que pudo aspirar, tuvo un “sí” rotundo. El jueves 5 de junio debutó con rol de Ariel en el musical La Sirenita, en plena Avenida Corrientes.

Albana tiene la capacidad de bailar, cantar y actuar desde un lugar particular. Su mirada transmite las emociones que la misma princesa necesitaba. No obstante, en diálogo con la Agencia Noticias Argentinas, contó que buscaba “esquivar” su deseo artístico.

La artista trabajó como community manager y hasta fue dueña de su propia librería: “No me animaba a soltar todo y arriesgar porque también es un riesgo muy grande meterse de lleno en esta profesión que es tan inconstante y difícil. Realmente es muy difícil”, contó. Y además explicó su mayor temor: la inestabilidad laboral. “Siento que todos tenemos ese miedo. Es una realidad también. La vida del artista es muy variable. Este proyecto dura cuatro meses y después hay que salir a buscar un trabajo. Hay algo de eso que me da miedo”.

Albana Fuentes. Foto: Instagram/albifuentes

Con la esperanza en su mirada y la emoción a flor de piel, la artista recordó: “Mi mamá me decía que esto es hermoso, pero hay que tener un plan B. Ese era el miedo. Esto siempre fue el plan A. Siento que hoy, con toda la vida que he dejado por este proyecto -su camino artístico-, ya no hay vuelta atrás. Una vez que me metí de lleno en esto, ya no hay vuelta atrás”.

El proceso no fue sencillo y la joven debió interponerse a 1723 aspirantes -aún recuerda el número exacto-. En el momento en que se enteró de su protagónico “estaba en blanco”: “Se me desconfiguró el cerebro. Los miré a todos como quien dice ‘Si es una broma, no me hagan esto’. Siempre soñé con que me digan que sí, y hasta ahora nunca había quedado en una audición. Me tiré al piso y lloré mucho hasta que vinieron a abrazarme”.

No obstante, el mundo de la farándula es, efectivamente, una realidad paralela. Con 25 años, la intérprete señaló: “No tengo nada que ocultar, así que miedo no. Miedo y plata nunca tuve. No creo, soy cero el perfil de eso. Me crié en una peluquería porque mi abuela se crió en una peluquería y solo se veía Intrusos, LAM, lo consumí mucho y me encanta”.

Desde pequeña, Albana sostiene y asegura que Ariel, no sólo es su princesa favorita, sino que le puede competir tranquilamente a las demás: “Ariel marcó un camino en la rebeldía de las princesas clásicas como Blancanieves, Cenicienta, Aurora, que todos amamos, y entró Ariel a romper con una elegancia y tener otro motor”.

“Eso permitió que las siguientes princesas adquieran otro poder. Como Bella, Jazmín, Moana y Rapunzel que son capaces de cuestionar. Al ser la primera, todos crecimos con esta historia. Ella cuestiona un tema muy relacionado con su identidad porque lo que se le impone, aún está muy latente. Inevitablemente, sí le está compitiendo a las nuevas princesas”, concluyó.