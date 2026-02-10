Patito Feo. Foto: archivo.

Las canciones de “Patito Feo” volverán a sonar en los teatros a partir de abril: Laura Esquivel y Brenda Asnicar se están preparando para protagonizar “Amigas del Corazón World Tour”, que comenzará en Uruguay, pero no tiene fecha confirmada para Argentina.

Será un espectáculo puramente musical que revivirá los temas de la serie argentina que se consagró como pionera del género y fue un fenómeno popular en más de 50 países alrededor del mundo.

A 19 años del éxito de la telenovela, las actrices aseguran: “Pasaron los años pero este momento lo soñamos siempre. Hoy volvemos a encontrarnos arriba del escenario y esta vez queremos que estén ahí, con nosotras”. Latinoamérica y Europa serán las paradas de este tour que tendrá una puesta de primer nivel.

Del mismo modo (y con la misma productora) que Erreway se volvió a juntar (sin Luisana Lopilato) para interpretar en un ciclo de conciertos los éxitos de la telenovela de Cris Morena, Laura y Brenda, Patito y Antonella recrearán su rivalidad a través de las canciones, acompañadas por un cuerpo de baile y una importante banda que tocará en vivo. Además de los temas de la tira, interpretarán otros de sus carreras solistas.

para este show, los rasgos característicos de los personajes de Laura (Patricia Díaz Rivarola Castro) y Brenda (Antonella Lamas Bernardi) se reformulan tomando referencias del pasado sólo en algunos detalles, para rendirle homenaje al universo de “Patito Feo”. Pero el énfasis de la propuesta estará puesto en el presente: la presencia cruda, despojada, actual y real de las protagonistas, la evolución natural de aquellas niñas que hoy son mujeres y artistas. No desde un lugar nostálgico sino de celebración consciente, con un mensaje claro: “Ese tiempo pasado nos trajo hasta acá”.

Laura Esquivel y Brenda Asnicar vuelven a cantar los temas de "Patito Feo". Foto: Dale Play

“Patito Feo” marcó una época en la tele

“Patito Feo” fue una telenovela musical argentina destinada al público infanto-juvenil. Desde su debut en abril de 2007 se emitió en más de 50 países de Latinoamérica, Europa y Asia, donde se consagró como un éxito y se convirtió en la serie más vista de Disney Channel, rompiendo todos los récords de audiencia. Hoy se la puede ver en el canal de YouTube de El Trece.

"Patito Feo" revivirá en un show musical. Foto: El Trece

La historia transcurre en el Pretty Land School of Arts, donde las protagonistas estudian y compiten en el concurso intercolegial de comedia musical. A pesar de las diferencias comparten el deseo de triunfar en la música. Su universo influyó en la cultura popular, convirtiendo a sus protagonistas en las ídolas del momento, con cuatro giras alrededor del mundo que reunieron a más de 2.000.000 de espectadores, incluyendo varias funciones en el Teatro Gran Rex.

Su discografía se posicionó N° 1 en las listas de ventas internacionales desde sus primeros discos “Patito Feo: La historia más linda” y “Patito Feo en el Teatro”. Además, producida por Alejandro Stoessel, la Ideas del Sur de Marcelo Tinelli y Pol-Ka, tuvo en su elenco actores consagrados como Griselda Siciliani y Marcela López Rey, además de descubrir a nuevos talentos como Gastón Soffritti y Eva De Dominici. Allí Tini hizo sus primeros pasos en la actuación.

"Patito Feo" revivirá en un show musical. Foto: El Trece

Las fechas de la gira “Amigas del Corazón World Tour” de Patito Feo

El tour mundial comenzará en abril y ya hay shows confirmados:

24/4, Antel Arena. Montevideo, Uruguay

3/5, Movistar Arena, Santiago, Chile

7/5, 8 Costa XXI, Lima, Perú

31/7, Coliseo Voltaire, Guayaquil, Ecuador

2/8, Auditorio Nacional CDMX, México

Próximamente se anunciarán más fechas en Europa que incluirán España, Italia (en ambos países ya está activa la preventa) y Grecia.

Lo que llama la atención es que en este anuncio no figure ninguna ciudad de la Argentina entre las sedes de los shows. Consultada la producción del espectáculo, revelaron que recién están comenzando a armarlo, a definir el vestuario y la puesta, pero confirmaron que eventualmente llegará a nuestro país.