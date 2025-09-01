“Una historia reversionada”: Julieta Poggio adelantó cómo será el regreso de Patito Feo al teatro

La actriz y bailarina interpretará a la “Divina” en la vuelta de la novela juvenil a los escenarios.

Julieta Poggio. Foto: Instagram.

Julieta Poggio, exparticipante de Gran Hermano, contó sobre el nuevo rol en la obra de teatro “Buscando a Patito Feo” y enfrentó las críticas que recibió el proyecto tras su anuncio.

La bailarina y modelo adelantó que la trama se diferenciará de la novela original y que el eje no estará puesto en la división entre “feas y lindas”, sino en el valor de la amistad.

Julieta Poggio habló sobre Patito Feo en el teatro. Video: eltrece.

“Si quieren les spoileo un poquito… mediante todas las canciones súper conocidas, que marcaron la infancia de varias generaciones, se va a jugar mucho con la nostalgia, pero con una historia totalmente nueva”, contó Poggio en la mesa de Juana Viale, y se mostró muy emocionada por haber sido convocada para el regreso de Patito Feo a los escenarios.

De qué se tratará la nueva historia de Patito Feo en el teatro

“La historia nueva es de dos mejores amigas que eran muy fans de Patito Feo y que de chiquitas juraron una promesa, ser amigas del corazón para siempre, pero algo pasa, un triángulo amoroso y ahora en la actualidad son dos popstars, que se enfrentan en un duelo de canciones para ver quién se queda con todo el legado de Patito Feo, con todos los fans”, agregó la modelo.

Patito Feo en el teatro. Foto: Instagram.

De esta forma, destacó que ahora las “divinas y populares” se basaran en otras cualidades y no en la belleza física: “Lo que tiene de bueno es que, obviamente, es una historia reversionada, ya no habla de las lindas y las feas. Sí toca el tema de los seguidores y la importancia y responsabilidad que tiene hoy en día ser popular”.

Y agregó: “También se plantea por qué se considera talentosa a una persona que tiene muchos seguidores. Es una historia actual que le va a llegar mucho a todos. Tiene canciones muy potentes, con mucha coreografía, puesta en escena y bandas de chicas en vivo”.