Una ex Patito Feo ventiló las internas durante las giras: “Un conventillo y descontrol”

Lejos de un escenario conflictivo, la actriz recordó el rodaje a sus 15 años.

Revelan internas de Patito Feo Foto: NA

Nicole Luis, la actriz que interpretaba a Luciana en Patito Feo, reveló que durante las giras del clásico infantil había “descontrol” en los vínculos del elenco y sostuvo que entre los adolescentes y jóvenes, se vivía un clima de “conventillo”.

Lejos de un escenario conflictivo, Nicole es mamá de Felipe de un año de edad y fruto de su relación con Juan Pérsico -Agapornis-, pero en el marco del resurgimiento del infantil recordó el rodaje a sus 15 años: “Estaba con mi novio que en ese momento era Gastón Soffritti”.

Nicole Luis habló sobre la interna de Patito Feo. Video: eltrece

En línea, la modelo contó: “Era un conventillo, un día éramos todas amigas, al otro día nos odiabamos o si se peleaba una pareja, nos pasaba a todas”. Sin embargo, las divisiones en subgrupos no sólo ocurrían en la ficción: “Éramos las más grandes y Laurita -Laura Esquivel- era la más chiquita”.

“Cuando teníamos 17 años y estábamos por terminar el proyecto, nos juntábamos en los cuartos, hacíamos pijamada y no invitábamos a los más chiquitos. En las giras era un descontrol aunque no había alcohol. Estábamos re cuidados porque éramos todos menores en un hotel”, añadió.

“Al ser menores, no podíamos recorrer el país a donde estábamos e íbamos del estadio al hotel y viceversa”, concluyó Nicole.

Vuelve Patito Feo

Brenda Asnicar tuvo una inesperada reacción en su programa de streaming cuando trascendió la noticia sobre la vuelta de “Patito Feo”, solamente en versión teatral y con otras protagonistas.

“Estoy muy bien, muy feliz en el streaming ‘Había que decirlo’. Laurita y yo decidimos dar un pasito al costado, esta vez porque estamos con nuestras propias carreras, lanzando nuestra música. Aunque amamos eso y siempre quedará en el recuerdo, siempre seremos Patito y Antonella, me da felicidad que lo puedan seguir experimentando, es una generación que tiene que darse a conocer”, aseguró Brenda.

Patito Feo. Foto: archivo.

“Me parece un lindo proyecto y que lo sigan adelante, fue mi decisión no estar. Me reuní con la producción y estoy en otra búsqueda artística, no me mueve la aguja el dinero”, agregó.

Sobre Julieta Poggio, que interpretará a su personaje, opinó: “La veo muy talentosa a Juli Poggio. Todas somos Antonella un poquito, es un poder que tenemos dentro, todas somos divinas. Estaba en la producción del proyecto y decidí hacerme a un costado, decidí rearmar y reestructurar mi carrera”.