Juicio de Julieta Prandi: la Justicia rechazó el pedido de prisión preventiva, pero renovó la medida perimetral

Claudio Contardi no podrá acercarse a la actriz ni a sus dos hijos. El viernes se realizará la audiencia de los alegatos en el juicio contra el empresario gastronómico, acusado de abuso sexual agravado hacia la modelo.

Julieta Prandi. Foto: captura de pantalla.

La Justicia rechazó el pedido de prisión preventiva para Claudio Contardi, presentado este jueves por Javier Baños, el abogado de Julieta Prandi, quien denunció a su expareja por abuso sexual.

“ “Tienen que garantizar que el imputado comparezca a la audiencia de mañana”, declaró Baños, en diálogo con ‘TN’.

Y detalló: “Se hicieron tres pedidos en forma subsidiaria. Primero, la prisión preventiva. Subsidiariamente, una medida de protección y como tercer subsidio que al menos se garantice que el imputado tenga que estar sí o sí mañana en la audiencia de los alegatos”.

Claudio Contardi fue acusado de abuso sexual con acceso carnal agravado. Foto: NA.

Luego de la liberación, la Fiscalía rechazó el pedido de prisión preventiva, pero renovó la medida perimetral que se encontraba vencida, por lo que el imputado no podrá acercarse a la actriz ni a sus dos hijos.

En medio del juicio, Contardi aseguró que “es inocente” y que “el tiempo” va a demostrarlo. “No sé qué fue lo que pasó, no sé por qué me denunció“, declaró el empresario del rubro gastronómico.

Las declaraciones de Julieta Prandi en contra de Claudio Contardi

“No hay condena que valga por los años de vida que me robó”, declaró Prandi, quien previamente había dicho que “no tengo ninguna intención de cruzármelo ni de escuchar su voz”.

Julieta Prandi junto a su expareja, Claudio Contardi. Foto: NA.

“Que pruebe que es inocente, que haga las pericias. Él terminó de condenarse cuando dijo ‘nunca abusé de ella sin su consentimiento’“, manifestó la actriz y modelo argentina de 44 años.

En cuanto al fallido que tuvo el empresario, remarcó: “Lo tomé como justicia divina, porque lo traicionó su inconsciente y lo celebro”. Prandi declarará este viernes en los Tribunales de Campana.