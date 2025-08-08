Juicio contra Claudio Contardi: la fiscalía pidió 20 años para el ex de Julieta Prandi

Denunciado por abuso sexual y violencia de género, el empresario gastronómico afronta el juicio en su contra. Este viernes podría conocerse el fallo.

Julieta Prandi y Contardi

El juicio contra Claudio Contardi, ex pareja de Julieta Prandi, ya tiene un pedido de pena por parte de la fiscalía: 20 años de prisión para el hombre acusado por abuso sexual y violencia de género contra la conductora.

En la tercera jornada del juicio que se lleva adelante en los Tribunales de Campana, se pidió este tiempo en cárcel para empresario gastronómico. Además, la fiscalía indicó que la ex modelo “no mintió”. En esta fecha, se desarrollan los alegatos de las partes y puede que haya veredicto este mismo viernes.

El fiscal Christian Fabio fue el encargado de pedir la prisión contra Claudio Contardi.

“No ha quedado ninguna duda, quedó demostrado que en fecha indeterminada, entre el 28 de julio del año 2015 y el mes de marzo del año 2018, posterior al hijo menor de ambos, Claudio Contardi cuando se encontraba con su pareja, Julieta Prandi, abusó sexualmente en reiteradas oportunidades amenazándola, ejerció violencia psicológica diciendo que era su mujer y que era obligatorio que tenga relaciones“, detalló en la audiencia.

Claudio Contardi irá a juicio por abuso sexual agravado contra Julieta Prandi. Foto: NA.

Fabio también indicó como un “espanto” lo que narró Julieta Prandi, que logró declarar y “pudo poner en palabras su situación afectiva con sus familiares, amigos y entorno, que había desaparecido”. La conductora estaba en “un grado de vulnerabilidad tal que fue aprovechado por su entonces pareja”.

El fiscal también recordó que fue un caso “de testigo único”, producto de que en casos de abusos y violencia intra familiar, el delito se da “en la clandestinidad, entiéndase ocurrido dentro de las cuatro paredes donde solo estaban la víctima y su victimario”.

Acerca de las pruebas científicas y periciales conseguidas, mencionó que fueron “contundentes” acerca de lo que padeció Julieta Prandi, que fue “víctima de agresión sexual, patrimonial y física y que sus dichos no presentaron signos de fabulación”.

Julieta Prandi

“Solicito que al momento de decidir se pronuncien por un veredicto condenatorio, 20 años de prisión por ser autor responsable penal del delito de abuso sexual acceso carnal agravado por causar un grave daño mental a la víctima“, culminó Christian Fabio dirigiéndose a los jueces Lucía Leiro, Daniel Rópolo y Mariano Aguilar.