Rufina Cabré volvió a la Argentina: revelan los motivos de su regreso anticipado desde Turquía

Pese a que hace una semana había trascendido que la hija de la China Suárez y Nicolás Cabré viviría en Estambul, tomó un vuelo junto a sus hermanos Amancio y Magnolia al país.

Nicolás Cabré junto a la China Suárez y Rufina. Foto: Instagram.

Después de unas distendidas vacaciones en familia en Turquía junto a sus hermanos Magnolia y Amancio, la hija mayor de la China Suárez, Rufina Cabré, volvió a la Argentina en un vuelo procedente de Estambul. Aunque en principio su regreso no estaba previsto, la adolescente de 12 años decidió volver para pasar más tiempo con su familia paterna, especialmente con su papá, Nicolás Cabré.

Según reveló la periodista Paula Varela en Intrusos, la hija mayor de la China Suárez viajó junto a su abuela materna y su niñera y llegó esta mañana al Aeropuerto de Ezeiza, donde fueron recibidos por Benjamín Vicuña y uno de sus hijos con Pampita.

Nicolas Cabré junto a su hija Rufina. Foto: Instagram @nicolascabre80

Aunque el regreso tan pronto no estaba en los planes de la actriz, la decisión de Rufina fue tomada debido a que extrañaba mucho a su papá y porque sus clases en Turquía comienzan en septiembre. “Los más pequeños se quedan con Benjamín Vicuña, y Rufina se va con Cabré. Volvió porque extrañaba un poco”, agregó la periodista.

Por otro lado, Varela informó que la novia de Mauro Icardi le ofreció a Cabré acompañar a Rufi de regreso a Estambul en las próximas semanas para centrarse en su bienestar: “No está mal si Cabré acepta este ofrecimiento de la China”, comentó Varela sobre el posible viaje del actor a Medio Oriente.

Nicolás y Rufina Cabré. Foto: Instagram/nicolascabre08.

Cuáles son los planes de la China Suárez en Estambul

La vida de la China Suárez cambió mucho desde que vive un intenso romance con Mauro Icardi, en medio del fuerte escándalo que se desató con Wanda Nara. Asentada en Turquía, se conocieron los planes que tiene para su vida la actriz, que actualmente está muy alejada de Argentina.

Pía Shaw explicó en “A la Barbarossa”, el programa de Georgina Barbarossa en Telefe, que tiene grandes proyectos de vida junto al futbolista, que espera regresar a las canchas para jugar con el Galatasaray.

China Suárez y Mauro Icardi en las costas de Estambul. Foto: Instagram.

La periodista explicó: “Hasta el momento la China no tiene pensado volver a la Argentina, no hay nada que la ate, que ya no sea lo laboral, lo que pueda hacer a la distancia lo va a hacer”.

Estas versiones habían surgido por parte de Karina Iavícoli de “Intrusos”, que también había señalado las intenciones de la China Suárez de trasladarse de manera definitiva a Turquía.