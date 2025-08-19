Qué se sabe de las segundas temporadas de “En el barro” y “Viudas negras”, las series furor en Argentina

Mientras que una de ellas está confirmada, la continuación de la otra se encuentra en negociaciones. Todos los detalles.

En el barro. Foto: Netflix

El lanzamiento de “Viudas Negras: P*tas y chorras” primero y “En el barro” después, llevaron a miles de argentinos a fanatizarse con historias que todavía dejan tela para cortar. Es por eso que quienes disfrutaron de ambas producciones ya reclaman segundas temporadas.

Lo cierto es que ambas trabajan en una extensión de la historia. Mientras que ya se filmó la segunda temporada de la serie dirigida por Sebastián Ortega, la ficción creada por Malena Pichot está en etapa de negociaciones.

En el barro. Foto: Netflix

“En el barro” ya grabó una segunda seguidilla de capítulos que contarán con la participación de Eugenia “China” Suárez como incorporación estrella.

De este modo, la serie que se mantiene entre las más vistas de Argentina está en una etapa distinta a la que coprotagoniza Pilar Gamboa, dado que esta última podría iniciar el rodaje de la segunda temporada durante el próximo verano, aunque la filmación está sujeta a las agendas de las actrices principales.

De qué se trata la serie “Viudas Negras”

La serie Viudas negras: P*tas y chorras irrumpió en la pantalla argentina con una propuesta que fusiona humor negro, thriller y una mirada ácida sobre los vínculos personales y los mandatos sociales.

El relato sigue a Maru, interpretada por Pilar Gamboa, una mujer que aparenta una vida ordenada en un barrio cerrado, hasta que la irrupción de Mica, encarnada por Malena Pichot, revive un secreto compartido: en su juventud, ambas formaron parte de un dúo de “viudas negras”, mujeres que drogaban a hombres para robarles.

Viudas negras: P*tas y chorras. Foto: Flow

La narrativa se centra en el reencuentro de Maru y Mica, quienes, tras años de distanciamiento, se ven obligadas a enfrentar las consecuencias de su pasado delictivo. El regreso a la actividad de viudas negras no solo implica retomar viejas prácticas, sino también saldar deudas emocionales y replantear la identidad de ambas protagonistas.

De qué se trata la serie “En el barro”

La trama se inicia cuando Gladys Guerra, apodada “la Borges”, y un grupo de condenadas sin experiencia previa en el mundo carcelario son trasladadas a la prisión de La Quebrada. Durante el trayecto, sufren un ataque: el vehículo que las transporta se hunde en el río, dejándolas a merced de una muerte inminente. Gladys logra liberarse y ayuda a las demás a escapar.

Minutos después, cinco sobrevivientes alcanzan la orilla, cubiertas de barro. Unidas por la experiencia extrema, estas mujeres deberán enfrentar la hostilidad del régimen carcelario y la presión de las distintas “tribus” que controlan la vida cotidiana en la prisión.

A través de sus historias personales, descubrirán fortalezas y debilidades, y construirán su propio espacio en el universo de La Quebrada.