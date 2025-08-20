Escándalo en Turquía: se conoció el video de la agresión de Mauro Icardi a un hincha del Galatasaray

La secuencia muestra al delantero en una situación de tensión con fanáticos y abrió debate en las redes. Qué pasó.

El video de la agresión de Mauro Icardi a un hincha del Galatasaray Foto: Captura video

Un confuso episodio registrado en un video el pasado 27 de julio vuelve a poner a Mauro Icardi en el centro de la polémica.

La secuencia, difundida en TikTok en las últimas horas, muestra al delantero en una situación de tensión con fanáticos del Galatasaray, mientras lo acompañaban la China Suárez y sus hijos más pequeños.

El video de la agresión de Mauro Icardi a un hincha del Galatasaray

En las imágenes se ve al rosarino rodeado de agentes de seguridad y en una situación violenta que generó polémica en redes.

Mauro Icardi; Galatasaray. Foto: NA.

Si bien por el momento se desconoce con exactitud qué ocurrió en ese momento y qué derivó en la respuesta del delantero, se espera que, en las próximas horas, haya un comunicado propio o del club aclarando la situación.

Otro revés para Icardi: fue declarado deudor alimentario y podrían embargarlo

Mauro Icardi enfrenta un nuevo problema luego de que se confirmara que finalmente fue declarado como deudor alimentario ante la Justicia argentina por la falta de pagos de la cuota alimentaria de sus hijas Francesca e Isabella.

Rufina Cabré, China Suárez y Mauro Icardi Foto: Instagram

En las últimas horas, comenzó a circular un documento desde el despacho judicial del Juzgado Civil 106 de Buenos Aires, donde Wanda Nara denuncia a Mauro Icardi por la causa relacionada con un incidente de ejecución de alimentos.

Según la ley argentina, una vez declarado como deudor, de volver a Argentina, no podrá salir del país hasta que salde su deuda con la Justicia.