Abdominales y mucha “Disciplina”: el curioso entrenamiento de Dillom y Lali Espósito en la previa a sus shows en el Estadio Vélez

Lali se presentará los días 6 y 7 de septiembre, mientras que Dillom lo hará el 11 del mismo mes. A pocas semanas de los espectáculos, ambos artistas compartieron en sus redes sociales cómo se preparan físicamente.

Lali Espósito y Dillom. Foto: Instagram / lavozargentina.

A pocas semanas de sus presentaciones en el Estadio Vélez Sarsfield, Lali Espósito y Dillom se entrenan con intensidad para sus recitales.

Lali se subirá al escenario los días 6 y 7 de septiembre, mientras que Dillom realizará su show el 11 del mismo mes. Sin embargo, la preparación física y coreográfica que ambos comparten en redes sociales generó gran expectativa entre sus seguidores, quienes no tardaron en viralizar el curioso entrenamiento de los cantantes.

El entrenamiento de Lali Espósito y Dillom para sus próximos shows en Vélez. Video: X / @dillom666.

En el videos subió Dillom a X (antes Twitter), los artistas muestran su exigente rutina, donde se combinan abdominales, ejercicios físicos y frases de motivación. Al grito de “¿Sos una popstar o no?“, Lali alentó a su amigo a darlo todo en su serie de abdominales.

“Sí, soy una popstar”, respondió Dillom, en una escena que provocó risas entre los presentes en el ring donde entrenaban, pero también en las redes, donde los seguidores comentaron acerca de esta interacción.

Otro detalle que llamó la atención fue la manera en que Lali motivaba a Dillom con pequeños golpes cada vez que completaba un abdominal, gritando “¡Dale! ¡Dale!”, demostrando que la diversión y la exigencia pueden ir de la mano.

Publicación de Dillom junto a Lali. Foto: X / @dillom666.

La complicidad entre ambos es evidente: han participado en shows conjuntos en otras ocasiones y, el próximo mes, volverán a cantar juntos en el Estadio Vélez, tanto para la canción de Lali, “33″, como para “La Carie”, de Dillom. Recientemente, compartieron espacio en el programa “La Voz Argentina 2025″, donde juntos ofrecieron devoluciones a los participantes del #TeamLali.

Más allá de la rutina física, la preparación de ambos incluye ensayos de coreografías y coordinación para el escenario, elementos que aseguran un espectáculo completo. Los tres shows en Vélez prometen momentos de música, baile y sorpresas.

Con esta combinación de disciplina, ritmo y buena onda, los fanáticos cuentan los días para presenciar los shows de ambos, consolidando a Lali y Dillom como referentes de la música en Argentina.