Tras la polémica con “Homo Argentum”: cuándo llega la cuarta temporada de “El Encargado”, la serie de Guillermo Francella

La producción de Cohn y Duprat, contará con Gabriel “El Puma” Goity, Viviana Puerta y Gastón Cocciarale.

El Encargado, serie. Foto: Disney+

La película “Homo Argentum”, protagonizada por Guillermo Francella, generó un intenso debate político y cultural. Dirigida por Mariano Cohn y Gastón Duprat, la producción se ubicó entre las películas más vistas del año, con casi medio millón de espectadores en solo cuatro días.

Mientras la controversia sigue abierta, la serie de Disney+ “El Encargado”, también encabezada por Francella, confirmó su cuarta temporada con cambios significativos en su elenco y locaciones.

Guillermo Francella en Homo Argentum. Foto: Disney+

La producción dio paso a su continuación debido al éxito que significa entre la audiencia, recibiendo reconocimientos internacionales, incluyendo una nominación a los premios Emmy Internacional.

Cuándo se estrena “El Encargado 4”

La cuarta temporada de “El Encargado” se estrenará en Disney+ en el segundo semestre de 2025. Si bien todavía no hay una fecha exacta se avanzó con las grabaciones en nuevas locaciones.

La serie, dirigida por Cohn y Duprat, mantendrá a Francella en el papel protagónico, acompañado por Gabriel “El Puma” Goity, Viviana Puerta y Gastón Cocciarale.

Además, Arturo Puig y Luis Brandoni se sumarían al elenco como invitados especiales a la historia que continuará explorando las aventuras del portero Eliseo Basurto.

El Encargado. Foto: Disney+.

Cuándo se estrena “Homo Argentum” en Disney+

La llegada de Homo Argentum a Disney+ dependerá de diversos factores. Aunque la ventana habitual de lanzamiento de las películas de Disney en su plataforma suele ser de entre 70 y 100 días luego del estreno en cines, algunos títulos nacionales han llegado antes, especialmente si el rendimiento en taquilla comienza a descender rápidamente.

Según se estima, el plazo estimado para su desembarco en Disney+ es de entre 40 y 60 días. No obstante, este calendario puede modificarse dependiendo de los acuerdos comerciales vigentes con las cadenas de cine, así como de la estrategia que Disney aplique para maximizar el impacto de su contenido tanto en cines como en streaming.