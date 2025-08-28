Nico Vázquez compartió una provocadora foto tras su divorcio de Gimena Accardi y sorprendió a todos

El actor se muestra resiliente en sus redes sociales y compartió una imagen que dejó a todos en shock. Los usuarios no dudaron en dejarle emojis de afecto.

Nicolas Vázquez. Foto: Instagram.

Luego de su divorcio exprés de Gimena Accardi por infidelidad, Nicolás Vázquez se mostró resiliente en sus historias de Instagram y en las últimas horas compartió una foto de alto voltaje que sorprendió a todos.

El actor se mostró sin remera y luciendo sus pectorales, dejando en claro que sigue entrenando y mostrando su imagen actual, que es resultado de varios meses de entrenamiento para protagonizar su personaje Rocky en calle Corrientes, una obra de teatro que arrasa.

La historia que subió Nicolás Vázquez. Foto: Instagram.

Sin embargo, días atrás se conoció que Nico Vázquez vivió un mal momento en su camarín. En el programa “Secretos Verdaderos” revelaron algunos detalles sobre los días que viene atravesando el actor. “Me dicen que Nico ayer tuvo un ataque de llanto en el camarín, que está muy mal. Me dicen que Gimena también está muy mal. Pero después de que firmaron el divorcio no volvieron a hablar”, expresaron en el programa.

“Nico está bastante bajoneado. Los compañeros lo ven triste, alguno lo vio llorar. Tal vez la perdonó como persona. Ella se confundió, él la amó y tal vez siguen teniendo un cariño muy profundo. Ahora, yo no sé si él la perdonó como pareja, porque el divorcio fue exprés, de un momento para el otro”, aseguraron.

“El divorcio rápido lo hicieron para no tentarse de seguir con la relación, yo creo que él lo necesitaba porque estaba a dos minutos de perdonarla”, comentaron.

Andrés Gil rompió el silencio tras ser vinculado con Gimena Accardi: “Nos queremos mucho”

Luego de ser señalado el tercero en discordia en la relación de Gimena Accardi y Nicolás Vázquez, Andrés Gil habló con los medios por primera vez sobre el tema.

El programa Intrusos estuvo presente en Bahía Blanca para hablar con los protagonistas de “En otras palabras” y el actor no dudó en dar su versión de los hechos: “Es totalmente falso, estoy con Cande (Vetrano) tranquilo en casa. Estamos en un momento muy lindo con nuestro hijo, el momento tal vez más especial de nuestras vidas”.

“Estamos intentando no leer, no engancharnos con las cosas que se están diciendo, cuidando a mi familia. También Gime y Nico están pasando por un momento bastante choto y no está bueno que además se agregue y alimenten con cosas que son mentira. Estaría bueno que respeten su intimidad”, agregó Andrés Gil.

El descargo de Andrés Gil Foto: Captura

Luego hizo referencia al descargo que realizó en redes y explicó que lo publicó porque se estaba hablando mucho de él: “Por las dudas, yo también digo algo para aplacar un poco las aguas, para evitar que sigan diciendo cosas que no son ciertas, que haya respeto más que nada”.

Y agregó: “Hubiese estado bueno evitar todo este quilombo, nos queremos mucho. Es así, sé cómo funcionan estas cosas, no puedo controlar lo que dice la gente. Intento que no me afecte. La gente que me conoce, sabe como soy. La gente que quiero y me importa, ya está todo claro”, agregó el actor.