La llamativa reacción de Nico Vázquez en un posteo de Gimena Accardi tras su divorcio exprés

Ambos siguen demostrando el amor y respeto que se tienen a través de las redes sociales. El comentario del actor que llamó la atención de los usuarios.

Nicolás Vázquez y Gimena Accardi. Foto: Instagram.

Gimena Accardi regresó a su vida normal tras su divorcio exprés de Nicolás Vázquez y volvió a los escenarios con su obra teatral “En otras palabras”, que coprotagoniza con Andrés Gil, señalado como el tercero en discordia en su relación pasada.

En ese sentido, la actriz publicó una emotiva reflexión sobre su vuelta al teatro y compartió sus sentimientos de nostalgia por volver a la ciudad que la conecta con su familia: “En Bahía Blanca nació mi mamá y mi abuela materna. Y venir acá justo este finde fue muy emocionante para mí”, expresó en sus historias de Instagram.

“Gracias bahienses por el amor, las funciones fueron hermosas y ustedes un publicazo. (También pasé por Pigüé, lugar donde viví y disfruté todos los veranos de mi infancia)”, agregó.

La reacción de Nicolás Vázquez en un posteo de Gimena Accardi. Foto: Instagram.

Sin embargo, lo que llamó la atención fue el gesto de su exesposo, Nico Vázquez, quien comentó un corazón blanco y un infinito en la publicación de Gimena, demostrando que todavía mantienen un vínculo de afecto y respeto que supera todo tipo de rumor.

La palabra de Gime Accardi tras confesar la infidelidad

Gime Accardi volvió a hablar luego de haber admitido al aire que le fue infiel a Nicolás Vázquez luego de 18 años de relación y continuó con su reemplazo en “Sería Increíble”, el programa de Olga conducido por Nati Jota, quien se encuentra de vacaciones.

“Estás en un buen día porque te despertaste temprano, desayunaste rico y sabés que hay una pata menos en la mesa y dijiste ‘Vamos a ajustar’”, le dijo la actriz a Migue Granados en el pase, entendiendo que ella no estaba con la energía que requería el programa debido al difícil momento personal que está viviendo.

La pareja se separó tras 18 años Foto: NA

“Yo estoy completamente abajo, es como que no vine”, reconoció Accardi, que no pudo disimular su cara de haber llorado: “Tengo los ojos más hinchados que vos, imaginate. Tengo más ojeras que vos”.

Luego, la actriz elogió a su compañero por hacerse cargo del programa que ella debía conducir y aseguró: “Ajustaste y te queda muy bien, estás en el prime de la comedia. Estás bien de pelo, estás bien de cutis. Estás gracioso, no sé si yo necesitaba reírme o qué, pero me estás haciendo reír”.